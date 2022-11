Milan-Spezia 2-1, Voti, pagelle e analisi, Giroud regala tre punti al Milan

Il Milan, con molto affanno, riesce a vincere una partita che si era messa male dopo il pareggio dello Spezia. Vantaggio dei rossoneri grazie a Theo Hernandez su un bellissimo assist di Bennacer. Pareggio di Daniel Maldini con un bel tiro a giro e 2-1 definitivo grazie ad una meravigliosa girata di Giroud.

Top 3 Milan:

Giroud 7 Meriterebbe anche 8 per quel bellissimo gol vittoria, ma paga l’ingenuità della doppia espulsione. Per il resto, quando è in campo basta la sua sola presenza per intimorire gli avversari.

Tonali 7 Un bel gol annullato, ma soprattutto l’assist vincente per il gol di Giroud. Entra dalla panchina e si danna in ogni zona del campo. Non molla mai nulla, nemmeno di un centimetro. Grinta e determinazione.

Bennacer 6,5 L’assist per il gol di Theo Hernandez è una meraviglia. Gioca una partita di grande personalità e autorevolezza. Viene sostituito per il giallo rimediato nel corso del primo tempo.

Flop 2 Milan:

Origi 5,5 Si fa notare per qualche spunto in velocità, ma dimostra poca concretezza nel momento in cui va a calciare verso la porta.

Messias 5,5 Alterna buone giocate ad errori molto grossolani. Si sacrifica molto e mostra degli spunti offensivi, ma gli manca la continuità.

Top 3 Spezia :

D. Maldini 6,5 Segna un bellissimo gol al Milan con un destro a giro sul secondo palo dal limite area. Si tratta di un gol storico, oltre ad essere la prima rete in trasferta dello Spezia in questo campionato.

Dragowski 6,5 Grande partita per l’ex portiere della Fiorentina. Si dimostra un gatto tra i pali compiendo tante parate decisiva. La reattività e il posizionamento sono i suoi punti forti.

Caldara 6+ Ottima partita per l’ex difensore di Atalanta e Milan. Si dimostra molto attento e concentrato, specialmente nelle marcature ad uomo.

Flop 3 Spezia:

Nzola 5 Non crea praticamente mai una vera occasione. Viene costantemente neutralizzato dai difensori del Milan.

Amian 5,5 E’ probabilmente il difensore dello spezia che soffre di più le incursioni dei rossoneri nel corso del primo tempo. Nella ripresa, dopo pochi minuti, viene sostituito dal suo allenatore Luca Gotti.

Agudelo 5,5 Nemmeno lui oggi disputa una grande partita. Appare poco ispirato e perde continuamente tanti palloni.

Il Milan merita di vincere, ma certe partite vanno messe subito in ghiaccio. Le assenze di Maignan, Calabria e Saelemakers per la tenuta difensiva cominciano a pesare. Lo Spezia gioca bene per le sue possibilità e va vicino al pareggio. Sicuramente la salvezza è alla portata giocando così.