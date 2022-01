Milan-Spezia 1-2, Voti, pagelle e analisi, Lo Spezia sbanca San Siro

E’ finita in una maniera clamorosa la partita tra Milan e Spezia. Rossoneri in vantaggio con gol di Leao, ma successivamente Agudelo e Gyasi la ribaltano. I rossoneri sbagliano un rigore con Theo Hernandez e viene clamorosamente annullato un gol a Messias.

Top 3 Milan:

Leao 7 Migliore in campo del Milan. Non solo il gol del momentaneo 1-0, ma una serie di serpentine e di duelli uno contro uno in cui spicca la sua qualità.

Maignan 6,5 Si fa trovare pronto tra i pali quando è chiamato in causa sulle occasioni dello Spezia. Non può nulla sugli altri 2 gol.

Kalulu 6+ Altra ottima partita per il francese. Si fa trovare sempre pronto nei contrasti e nei duelli in velocità.

Milan-Spezia 1-2

Top 3 Spezia:

Provedel 7,5 Tra i migliori in campo dello Spezia c’è sicuramente lui. Para molte conclusioni dei rossoneri, con le mani e anche con i piedi.

Agudelo 7 Entra in campo al posto di Manaj e cambia il volto della partita. Il suo gol è da vero rapinatore d’area.

Gyasi 7 Gara di sacrificio per lui, ma all’ultimo si fa trovare pronto per realizzare il gol che vale 3 punti per lo Spezia.

L’unico flop stasera in campo è sicuramente l’arbitro Serra. Annulla clamorosamente un gol regolare al Milan annullando il vantaggio di palla che in quel momento era del Milan. Un clamoroso errore, mai visto su un campo di calcio.

Milan che perde 3 punti vitali nella lotta alla zona Champions League, Spezia che con questi 3 punti risale in classifica.

