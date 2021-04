Milan-Sassuolo dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 21-4-2021

Dove vedere Milan Sassuolo, sfida della 32° Giornata di Serie A, mercoledì 21 Aprile alle 18:30. La partita Milan-Sassuolo sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su SKY, ma visibile anche su SKy go e Now Tv.

Una partita per dare continuità ai due successi ottenuti contro Parma e Genoa. Una vittoria per continuare ad esprimere bel calcio e a far divertire. Sfida storicamente bella da vedere e molto spesso ricca di gol, magie e prodezze da entrambe le parti.

E’ tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, noto anche con il nome di San Siro, dove alle 18:30 scenderanno in campo le squadre di Milan e Sassuolo per la sfida della 32° Giornata di Serie A. Nella partita d’andata la sfida terminò 1-2 per i rossoneri in trasferta.

Il Milan allenato da Stefano Pioli deve a tutti i costi cercare di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Il Sassuolo di Mister Roberto De Zerbi vuole continuare a divertire e divertirsi e viene a giocare a Milano senza paura cercando di dare continuità alle 2 vittorie di fila ottenute contro Benevento e Fiorentina.

Ultime sulle formazioni di Milan-Sassuolo:

4 ballottaggi per Stefano Pioli, Dalot-Kalulu (il primo favorito perché più fresco di condizione), Bennacer-Tonali (il primo favorito), Saelemaekers-Castillejo (il belga favorito) e Rebic-Leao (croato favorito anche per la bella partita disputata Domenica). In avanti come unica punta torna dalla squalifica Ibrahimovic.

Anche il Sassuolo di Roberto De Zerbi si basa sul 4-2-3-1. Berardi, Djuricic o Traorè e Boga saranno i tre trequartisti alle spalle dell’unica punta Raspadori. A centrocampo ci sarà il grande ex Locatelli con uno tra Maxime Lopez e Obiang (favorito nettamente il primo). Ballottaggi sulle fasce della difesa tra Toljan e Muldur (favorito il primo) e Rogerio e Kyriakopoulos (anche qui favorito il primo).

Probabili formazioni Milan-Sassuolo:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Condigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.

Come vedere Milan-Sassuolo in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Milan Sassuolo, anticipo della 32° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta TV, su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite). C’è anche la possibilità di poter usufruire dell’app Sky Go e del servizio offerto da Now Tv.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Sassuolo:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Sassuolo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Sassuolo:

Sono 7 i precedenti a San Siro tra Milan e Sassuolo a San Siro. Si registrano 4 vittorie del Milan, 2 pareggi e una vittoria per il Sassuolo. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2018/19, 1-0 con autogol di Lirola. L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, fu uno 0-0. L’ultimo successo del Sassuolo risale alla stagione 2014/15, Poli, Sansone e Zaza i marcatori.

