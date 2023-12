Milan-Sassuolo, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Non parlo di mercato”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato, tra il “suo” Milan e il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi.

Per quel che riguarda il mercato, Pioli risponde così: “Non parlo perché il mercato non è ancora iniziato. Il club si è messo a disposizione per riempire le difficoltà che abbiamo in questo momento”.

Il Milan deve dare tutto in campo. Bisogna avere distanze migliori in campo, stando più compatti per qualità e tempi. Il Milan crea tanto, ma sfrutta poco le occasioni. Servirà maggiore continuità.

Alla domanda se Pioli abbia sentito Cardinale, l’ex tecnico di Lazio e Inter risponde così: “Non ho sentito Cardinale, l’ho visto l’ultima volta un mese fa perché mi relaziono con i dirigenti che sono qui tutti i giorni”.

Parlando del Sassuolo, l’allenatore del Milan afferma che i neroverdi sono una squadra fa tanti gol, ma ne subisce anche tanti. E’ una qualità di questa squadra: sa interpretare bene certe partite. Ha battuto Inter e Juventus.

La stagione è lunga, però bisogna cominciare ad incamerare punti. Pioli parla anche dei tifosi: “Abbiamo la conferma di una tifoseria incredibile, nei momenti delicati c’è sempre. Tocca a noi meritarci questo tipo di tifoseria: va salvaguardata”.

L’allenatore del Milan non è sicuro della presenza di Bennacer e Chukwueze, contro il Cagliari, in Coppa Italia. Il club sta parlando con le federazioni, ma non ci sono certezze.

Alla domanda se mancano i leader al Milan, Pioli risponde così: “No, non è così. Siamo un gruppo, è errato concentrarsi sulle singole situazioni. Vogliamo migliorare consapevoli che non stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre potenzialità”.