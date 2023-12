Milan-Sassuolo 1-0, Voti, pagelle e analisi, Il Milan batte il Sassuolo

Il Milan, al termine di una prestazione non brillante, ha battuto il Sassuolo per 1-0, grazie ad un gol di Pulisic, imbeccato bene da Bennacer, anche se la deviazione di Tressoldi è decisiva, per aiutare il calciatore americano a controllare bene la palla. I rossoneri salgono a quota 36 punti in classifica.

Top 3 Milan:

Pulisic 6,5 L’uomo giusto al momento giusto. Si fa trovare pronto all’appuntamento decisivo con il gol. Rimane freddo davanti a Consigli e lo batte.

Bennacer 7 Migliore in campo, non solo per l’assist offerto a Pulisic, ma per la quantità industriale di palloni recuperati. La sua assenza (per la Coppa D’Africa) peserà sull’economia del Milan.

Reijnders 7 Grande partita per lui. Gioca tanti palloni ed è un punto di riferimento della manovra offensiva del Milan.

Flop 2 Milan:

Loftus-Cheek 5 Male nel primo tempo, un pò meglio nella ripresa, ma non è più il calciatore ammirato contro il PSG. Perde troppi palloni sanguinosi.

Leao 5 Manca di cattiveria. Nell’1 vs 1 è sempre ispirato, ma troppo spesso appare lezioso e indeciso nelle sue giocate.

Top 3 Sassuolo

Tojan 6 All’inizio soffre Leao, ma con il passare del tempo riesce a prendergli le misure, soprattutto grazie all’aiuto di Erlic.

Erlic 6 Grande supporto da parte sua a Tojan, per quel che riguarda la marcatura preventiva e il raddoppio sul Leao. Non barcolla mai.

Henrique 6 Il migliore del centrocampo neroverde. L’ultimo ad arrendersi, oggi, in mezzo al campo è la vera anima della squadra.

Flop 3 Sassuolo:

Berardi 5,5 Nel primo tempo gioca bene e impegna Maignan ad un bel intervento. Sparisce nella ripresa, ben limitato da Florenzi.

Pinamonti 5 Viene annullato completamente da Kjaer. Non crea mai un pericolo alla retroguardia del Milan.

Laurienté 5 Non appare per nulla ispirato. Viene controllato abbastanza bene da Calabria.

Il Milan mette in cascina 3 punti vitali per la sua classifica, ma la prestazione è da rivedere. A questa squadra serve il calciomercato di Gennaio, ma sarà necessario anche recuperare i calciatori infortunati. Il Sassuolo rimane al tiro di Berardi e poco altro. La compagine neroverde subisce troppi gol. Questo dato andrà migliorato.