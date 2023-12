Milan-Sassuolo 1-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Abbiamo vinto, ma potevamo fare meglio”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, al termine della partita, che visto il “suo” Milan battere il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi.

Per quel che riguarda il successo di oggi, Pioli si esprime così: “Abbiamo vinto bene, si poteva fare qualche gol in più e si poteva far meglio, dobbiamo trovare quella continuità nei 95 minuti per trovare uno standard più alto. I ragazzi sono stati molto bravi e molto attenti, il Sassuolo concede tanto ma può far male”.

L’allenatore del Milan spera che la sua squadra possa fare meglio nel 2024, rispetto ad un 2023 che è stato avaro di soddisfazioni. I rossoneri hanno cambiato tanto durante il mercato estivo. Ma questa squadra può e deve fare di più.

La stagione è lunga e ci sono ancora tantissime partite da disputare. Bisogna dare il massimo, sperando di non avere rimpianti.

Il gruppo deve continuare a lavorare e ad avere lo spirito che ha avuto nel corso di tutti questi anni, affrontando tante difficoltà. La coesione e la compattezza sono elementi importantissimi.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla dei fischi a Leao: “Credo che fossero fischi di affetto e stima conoscendo le qualità del giocatore, ci si aspetta sempre un certo livello. Non è certamente ancora nella condizione migliore dopo l’infortunio”.

Pioli non pensa al suo futuro. Finché rimarrà al Milan, lui darà il massimo per questa squadra e questa società. Questo successo non è una sua conferma sulla panchina rossonera, ma un successo importante per i suoi ragazzi.

Il tecnico emiliano parla anche della presenza di Marco Van Basten allo stadio: “Ricordo veramente poco di quando giocavo io, ma ricordo bene di quando marcavo Van Basten. È stato un campione incredibile. Aveva tecnica, fisica, tutto. Un dispiacere enorme quando ha dovuto smettere”.