Milan-Sampdoria 1-0, Dichiarazioni post partita Pioli: “Cercheremo di affrontare ogni partita come l’esame più difficile”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, dopo il successo dei suoi ragazzi, contro la Sampdoria allenata da Marco Giampaolo. Il tecnico rossonero è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. Ora ci vorrà la massima concentrazione contro la Salernitana.

Parlando della squadra rossonera, Pioli dichiara: “Il Milan ha un’identità di gioco. Oggi abbiamo due punti in più rispetto l’anno scorso, sarà difficile ma cercheremo di affrontare ogni partita come l’esame più difficile”.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

L’ex tecnico di Lazio e Inter, si concentra a parlare di Leao, autore del gol decisivo oggi. Il ragazzo ha grandi potenzialità, ma non deve accontentarsi, deve rimanere lucido e concentrato per tutti i 90 minuti del match. Anche Tonali deve continuare così, non deve accontentarsi e deve continuare a crescere.

La squadra è compatta e si rema tutti nella stessa direzione. Bisogna continuare sulla strada intrapresa.

Pioli si sofferma anche a parlare dei tifosi rossoneri: “Sono orgoglioso di quando i tifosi riconoscono un recupero palla o una rincorsa in difesa come un gesto morale importante. Dal punto di vista dello spirito siamo ad altissimi livelli”.

