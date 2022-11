Milan-Salisburgo 4-0 Dichiarazioni post-partita Pioli: ” Questo è solo il primo passaggio, non dobbiamo fermarci mentalmente”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo la vittoria del suo Milan per 4-0 contro il Salisburgo. Grazie a questo successo i rossoneri accedono agli ottavi di finale dopo 9 anni.

Per quel che riguarda l’andamento della gara, si è così espresso il tecnico rossonero: “Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’. Questo è solo il primo passaggio, non dobbiamo fermarci mentalmente. Siamo in Europa, non dobbiamo essere felici di essere arrivati agli ottavi ma puntare a superare anche quelli. Il sorteggio sarà duro ma ho dei giocatori forti e chi troveremo dovrà vedersela con un Milan convinto”.

La squadra di Pioli è Campione D’Italia in carica e non deve temere niente e nessuno. Gli ottavi saranno una bella prova per testare la crescita dei rossoneri. L’ambizione di ottenere di più deve essere il motore propulsore.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Il Milan deve continuare ad avere fame e a migliorare. Ora i rossoneri dovranno concentrarsi sul campionato e sulla sfida di Sabato con lo Spezia. La squadra ligure è molto insidiosa e va affrontata con grande attenzione. C’è voglia di rivalsa anche in campionato dopo la brutta sconfitta in casa del Torino di Ivan Juric.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche del rinnovo del contratto firmato ieri: “Io e i dirigenti siamo ancora convinti di poter crescere, dobbiamo lavorare bene per il futuro”.