Milan-Roma 3-1, Voti, pagelle e analisi, Milan in formato francese batte la Roma

Il Milan batte 3-1 la Roma, al termine di una bella partita e conquista 3 punti importanti, nella corsa ad un posto, nella prossima Champions League. Rossoneri in vantaggio con Adli. Nel secondo tempo raddoppia il solito Giroud. La Roma riapre la partita, su calcio di rigore, trasformato da Paredes. Giroud ancora protagonista con un assist al bacio per Theo Hernandez, che con una staffilata, realizza il 3-1.

Top 3 Milan:

Giroud 7,5 Decisamente il migliore in campo. Non solo il gol del momentaneo 2-0, ma anche un assist al bacio per Theo Hernandez. Lotta e fa a sportellate, ma quando tocca il pallone, fa spesso e volentieri la differenza.

Adli 7 Grande partita per lui, la migliore, da quando indossa la maglia rossonera. Non solo mostra di avere una buona visone di gioco, ma realizza anche un bel gol, dribbling secco e conclusione vincente alle spalle di Svilar.

Pulisic 7 Sulla fascia destra è il punto di riferimento dei rossoneri. Non segna, ma è il faro della manovra. Mostra delle giocate di altissima scuola.

Flop 1 Milan:

Calabria 5,5 Stava giocando bene, esattamente come tutti i suoi compagni. Solo che la sufficienza non viene raggiunta per colpa di quel fallo ingenuo su Pellegrini, che costa il calcio di rigore, poi trasformato da Paredes.

Top 2 Roma:

Paredes 6,5 Decisamente il migliore in campo della Roma. Sembra l’unico, insieme a Pellegrini, a non mollare un cm in campo. Non solo fisicità, ma anche belle geometrie.

Pellegrini 6,5 Entra e dà una svolta alla partita. La sua velocità e la sua tecnica sono armi preziose per Mourinho. Si guadagna il rigore, per fallo di Calabria, trasformato poi da Paredes.

Flop 3 Roma:

Kristensen 4,5 Non appare molto attento e concentrato. Si fa saltare troppo facilmente da Adli, in occasione del momentaneo 1-0.

El Shaarawy 4,5 Non si vede mai. Viene completamente annullato dalla coppia Kjaer-Gabbia. Non riesce mai a mostrare le sue qualità.

Lukaku 5 Viene annullato da Gabbia, il quale gioca molto bene sull’anticipo. Nella ripresa cresce alla distanza, ma alla fine non si rende mai, effettivamente, pericoloso.

Il Milan gioca bene e merita ampiamente i 3 punti. Solo dopo il 2-1, momentaneo, c’è qualche patema, spazzato via dal gol di Theo Hernandez. La Roma approccia bene la gara, ma si scoglie troppo facilmente. Manca Dybala e la sua assenza si sente. Certamente questo però non è un alibi per una squadra che deve lottare per la zona Champions League.