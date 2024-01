Milan-Roma 3-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Il terzo gol ci ha dato maggiore serenità nel finale”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervento ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan, contro la Roma allenata da Josè Mourinho.

Parlando della partita, Pioli dichiara: “Sul 2-1 si era riaperta la partita, dovevamo chiuderla quando abbiamo avuto le chance di fare la terza rete. Il terzo gol ci ha dato maggiore serenità nel finale”.

Parlando del mercato, l’allenatore rossonero afferma che l club sa che ci sono delle esigenze e ci sta lavorando.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla della presenza del proprietario Gerry Cardinale, allo stadio: “E’ stata bella la sua presenza nello spogliatoio prima della partita. Ci ha sostenuto e stimolato, ha confermato che il club sarà sempre ambizioso, rispettando sempre il bilancio”.

L’allenatore rossonero dichiara che il Milan non deve pensare allo scudetto, ma deve fare la corsa su se stesso. La squadra può e deve migliorare. Ora la testa va alla sfida con l’Udinese, un avversario da sempre ostico.

Le critiche fanno parte del gioco e ci stanno assolutamente, se la squadra non riesce a raggiungere determinati traguardi. La squadra rossonera deve dare il massimo in Campionato e in Europa League.

Pioli parla di Adli, autore oggi del gol, del momentaneo 1-0: “La scommessa la sta vincendo lui perché ha accettato di cambiare ruolo. Stasera e contro l’Empoli sono state le sue due partite migliori”.