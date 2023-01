Milan-Roma 2-2, Voti, pagelle e analisi. La Roma rimonta da 0-2 a 2-2

E’ finita 2-2 la partita tra il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho. Rossoneri in vantaggio grazie al gol di Kalulu, di testa. Raddoppio nella ripresa con Pobega, su assist di Leao. La Roma però non sia arrende e con 2 gol , uno di Ibanez e l’altro di Abraham.

Top 3 Milan :

Kalulu 6,5 Bel gol di testa da parte del calciatore ex Lione. Preciso e puntuale in fase difensiva, ma anche in attacco si fa trovare pronto al momento decisivo.

Pobega 6,5 Entra benissimo nel secondo tempo e grazie ad un bell’assist di Leao sigla il 2-0 momentaneo.

Leao 6,5 Le sue sgroppate sono sempre una soluzione importante. Grazie a un suo assist nasce il momentaneo 2-0.

Flop 3 Milan :

Tatarusanu 5 Il primo gol subito dal Milan è colpa sua. Certamente oggi le colpe non sono solo sue, ma non da mai sicurezza al reparto arretrato.

Vranckx 4,5 Entra veramente male in campo. Perde palloni importanti e sanguinosi, che alla fine costano male alla squadra di Pioli.

Giroud 5 Era palesemente stanco, ma ha dovuto rimanere in campo perché il Milan non ha alternative in panchina. Lento e impreciso in molte delle sue giocate.

Milan-Roma 2-2

Top 3 Roma:

Abraham 6+ Non gioca una grande partita, però segna un gol pesantissimo che vale il 2-2 finale e permette alla Roma di rimanere attaccata al treno Champions League.

Ibanez 6,5 Decisamente il migliore in campo della Roma. Oltre il gol appare il difensore più concentrato del pacchetto arretrato giallorosso.

Pellegrini 6,5 Ottima prova anche per il capitano giallorosso. Corsa, grinta, determinazione e tecnica. E’ lui l’uomo chiave a centrocampo.

Flop 3 Roma :

Dybala 5-5 Cerca di accendersi, ma lo fa in maniera intermittente e senza trovare mai varchi per i compagni.

Zaniolo 5 Appare inconsistente in entrambe le fasi e non riesce mai ad incidere veramente nella manovra offensiva giallorossa.

Zalewski 5,5 Appare sempre troppo nervoso. Non si mette mai in mostra e soprattutto non fornisce un contributo importante alla squadra.

Il Milan butta letteralmente 2 punti dalla finestra. Tatarusanu, i cambi di Pioli e l’atteggiamento sono da rivedere, ma le troppe assenze alla lunga stanno pesando. La Roma ha avuto il merito di crederci e di non mollare mai. Ma certamente per aspirare alla zona Champions League serve più costanza in tutte le prossime partite.