Milan-Roma 2-2, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Ci siamo incasinati da soli”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio tra il “suo” Milan e la Roma allenata da Josè Mourinho.

Pioli è deluso e amareggiato dopo il pareggio conquistato dalla Roma nei minuti finali: “Siamo delusi perché meritavamo di vincerla, poi ci siamo incasinati da soli. Ci serviva più malizia e furbizia nei minuti finali. Sui gol ci sono errori di marcature, oltre ad aver regalato un calcio d’angolo”.

L’allenatore del Milan spera di recuperare qualcuno in vista dei prossimi impegni, anche perché gli infortuni cominciano a pesare seriamente sulla stagione dei rossoneri e sul suo proseguimento.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

I rossoneri non devono pensare al Napoli e alla Juventus, ma a disputare il suo campionato e a cercare di vincere più partite possibili. Bisogna ripartire già da domani in vista della prossima partita, con maggior forza e convinzione, per evitare di ripetere certi errori e migliorare.

L’ex allenatore di Lazio e Inter non nasconde nemmeno qualche critica verso qualche suo giocatore. Ad esempio Vranckx è apparso troppo aggressivo in varie situazioni di gioco.

Il tecnico dei rossoneri non vuole sentir parlare di rinnovi di Leao e Bennacer ed esprime il concetto in maniera chiara: “Smetterei di parlare dei contratti parlerei solo delle partite. Io vedo ragazzi felici e contenti che danno sempre il massimo, questa è la cosa importante”.