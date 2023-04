Milan, rinnovo Leao: idea prolungamento fino al 2025

Milan: Rafael Leao sempre più vicino al Rinnovo con i rossoneri. Fissato un nuovo summit con l’entourage del calciatore nelle prossime settimane.

La prestazione di Rafael Leao domenica scorsa contro il Napoli è stata del tutto strabiliante, l’ala portoghese ha dimostrato ancora una volta tutto il suo potenziale esplosivo meglio esaltato dal ritorno al 4-2-3-1. La scorsa stagione Leao ha trascinato a suon di gol il Milan nelle partite decisive di campionato, che hanno portato al conseguimento del titolo, questa stagione è apparso in più uscite di campionato sottotono, complice anche un forte periodo di buio dell’intera squadra e i piccoli screzi con l’allenatore dopo le ripetute panchine, anche se dopo la gara di Napoli vinta dal Milan per 0-4 con Leao, autore di una doppietta, sembra aver riacceso i rapporti tra la dirigenza e i suoi agenti dopo l’ultimo periodo di stallo.

Nella prossima settimana, infatti, è stato fissato un nuovo summit a Casa Milan, dove saranno attesi gli agenti del calciatore per cercare di trovare un’intesa di massima con Maldini e Massara sul rinnovo del portoghese. Come risaputo un’ eventuale fumata sarà possibile soltanto nel momento in cui il Milan accetterà di collaborare economicamente al pagamento della clausola di 16,5 milioni di euro che Leao ha attualmente nei confronti dello Sporting Lisbona, dopo la rescissione contrattuale unilaterale apportata dal calciatore a causa di una aggressione subita dal calciatore dai tifosi portoghesi al centro sportivo del club, in seguito alla mancata qualificazione in Champions League.

Oltre all’ostacolo clausola, bisognerà anche trovare un’intesa sull’ingaggio futuro richiesto dal calciatore, in quanto la richiesta è ferma a 7 milioni di euro all’anno. Proprio tale richiesta era stata rispedita al mittente già in precedenza dal club rossonero e che rischia di essere ancora troppo alta per le casse del Milan, anche se la volontà del club di colmare le distanze tra le parti sembra essere nettamente aumentata rispetto all’ultimo incontro.