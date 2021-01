Milan: Rebic, Theo Hernandez e Krunic negativi al Covid-19

Importanti notizie giungono dall’infermeria rossonera. Tornano a disposizione di mister Pioli Rebic, Theo Hernandez e Krunic risultati negativi al Covid-19.

L’AC Milan fa sapere, tramite comunicato ufficiale, che i giocatori Rade Krunic e Ante Rebic sono guariti dal Coronavirus. Theo Hernandez si è rivelato alla fine un falso positivo. I tre giocatori torneranno disponibili per la gara con l’Atalanta in programma sabato alle 18. Ottime notizie, dunque, per Pioli che tornerà a contare sul vero padrone della fascia sinistra, Theo Hernandez, sull’utile Rebic nel reparto avanzato e sull’alternativa a centrocampo, Rade Krunic.

Logo Milan — Profilo Twitter AC Milan

Questo il comunicato del club rossonero:

AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica. Ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un “falso positivo”. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti.

Fonte Comunicato: Ufficio Stampa AC Milan

