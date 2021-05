Calciomercato Milan: può arrivare Icardi in prestito

Un clamoroso retroscena di mercato potrebbe riguardare il Milan. Mauro Icardi, attaccante del PSG, potrebbe ritornare nel capoluogo lombardo. L’ex Inter non sta trovando molto spazio in Francia ed i rossoneri ne vorrebbero approfittare. In estate, il giocatore si libererà. L’argentino è una delle tante idee per il mercato del Milan.

Il match contro il Cagliari è fondamentale per il Milan. In palio c’è la Champions League e per il Diavolo non sono ammessi passi falsi. I rossoneri, nel posticipo di stasera contro i sardi, sapranno già i risultati delle rispettive avversarie. Oltre che alla partita, il Milan pensa anche già ai possibili rinforzi in caso di qualificazione certa. Uno dei reparti in cui ci potrebbero essere cambiamenti è l’attacco.

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è molto vicino ma non è sufficiente. Lo svedese ha una certa età così come anche Mario Mandzukic e Stefano Pioli vorrebbe qualche giovane attaccante. Gli infortuni, in particolare, hanno inguaiato Ibra che, molto probabilmente non sarà neanche agli Europei. Un nome che piace per il reparto offensivo è quello di Dusan Vlahovic ma la Fiorentina spara alto: il serbo non va via per 40 milioni. Ecco che prende piede l’ipotesi Mauro Icardi.

Milan, resta da convincere il PSG per il prestito

L’ex giocatore dell‘Inter potrebbe passare all’altra sponda di Milano. L’argentino attualmente gioca nel PSG ma non sembra essere minimamente nel progetto del club. Per questo motivo che a fine stagione starebbe meditando l’addio. Ai parigini il giocatore costò ben 57 milioni di euro che sono finiti nelle tasche dei nerazzurri. A spaventare è anche l’ingaggio dell’ex Samp che si aggira attorno ai 9 milioni.

Una cifra non proprio abbordabile per il Milan, però c’è una possibilità che mantiene vivo l’affare. L’unica operazione plausibile sarebbe quella di acquistare il giocatore in prestito. Il problema resterebbe quello di convincere il PSG ad optare questa formula visto che i francesi vorrebbero monetizzare subito. L’asse Icardi-Milan ,però, sembra essere davvero caldo per il calciomercato estivo.

