Milan-PSG 2-1, Voti, pagelle e analisi, Il Milan batte il PSG e sale a quota 5 punti

Il Milan, al termine di una grande partita, batte il PSG e sale a quota 5 punti nel girone di Champions League. In vantaggio però ci vanno i parigini, grazie ad un bel colpo di testa di Skriniar. I rossoneri non si perdono d’animo e pareggiano i conti grazie ad una bella rovesciata di Leao. Nella ripresa Giroud, su traversone di Theo Hernadez fissa il 2-1. Da segnalare due pali colpiti dal PSG, da Dembélé e Lee.

Top 3 Milan:

Tomori 7 Gioca una grandissima partita. In difesa non si segnala nessun errore dalle sue parti. Preciso e puntuale in ogni intervento.

Loftus-Cheek 7,5 Partita eccellente. Non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello tecnico. Sembra un motorino quando parte e si fa sentite, fisicamente anche nei contrasti.

Leao 8 Questa sera gioca da Top Player. E’ capace anche di oscurare Mbappe. Il suo gol in rovesciata è una perla bellissima. Partita perfetta anche tatticamente. spesso e volentieri rientra anche dietro per coprire.

Top 3 PSG:

Donnarumma 7+ Migliore in campo del PSG. Compie delle grandissime parate che tengono in piedi il PSG, altrimenti potevano esserci altri gol dei rossoneri.

Dembélé 6,5 Grande partita per lui, soprattutto nel primo tempo, in cui sfiora anche il gol ed è sfortunato nel colpire una traversa.

Lee 6,5: Gioca meglio di Vitinha e sfiora il gol del pareggio con un bel tiro, che finisce sul palo. Dimostra di avere grande talento e spunti molto interessanti.

Flop 3 PSG:

Hakimi 5 Gioca molto male stasera. Non è il solito Hakimi. Anche se c’è da dire che il Leao di stasera metterebbe chiunque in grande difficoltà.

Mbappe 5 Non è la sua miglior serata. Al 25′, imbeccato da Kolo Muani, si mangia un gol a tu per tu con Maignan.

Ugarte 5,5 Gioca abbastanza male, sovrastato dalla fisicità dei centrocampisti rossoneri e si prende anche un cartellino giallo.

Il Milan gioca una grande partita e porta meritatamente a casa i 3 punti. Il PSG questa sera mostra delle buone cose, ma nel totale meglio la formazione rossonera. Borussia Dortmund 7, PSG 6, Milan 5 e Newcastle 4. La qualificazione agli ottavi è ancora da sudare per tutti