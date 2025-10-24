Milan – Pisa Diretta Live Streaming e Tv Serie A 8° Giornata

Dove vedere Milan – Pisa in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Serie A, Venerdì 24 Ottobre ore 20:45.

Milan-Pisa è la sfida testa-coda dell’8° Giornata di Serie A con i rossoneri che sono al comando con 16 punti ed i toscani neo promossi fanalino di coda con soli 3 punti frutto di 3 pareggi e ancora a secco di vittorie in Serie A.

Il Milan torna protagonista a San Siro per l’anticipo di Serie A, deciso a consolidare il primato in classifica dopo un avvio di stagione brillante.

La squadra di Max Allegri, reduce dal successo contro la Fiorentina, affronta il Pisa di Alberto Gilardino, fanalino di coda del campionato, in un duello che mette di fronte la prima contro l’ultima.

Grazie all’ultima vittoria, i rossoneri hanno superato in un solo colpo Roma, Napoli campione d’Italia e i cugini dell’Inter, balzando in cima alla graduatoria. L’obiettivo ora è chiaro: mantenere il vantaggio e continuare la corsa verso lo scudetto, sfruttando l’impegno casalingo contro un avversario in difficoltà.

Tutti gli occhi saranno puntati su San Siro, dove il Milan cercherà di confermare la propria forza e il Pisa proverà l’impresa di fermare la capolista.

Formazioni Ufficiali di Milan – Pisa:

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti; Tramoni, Meister; Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

Dove vedere Milan – Pisa in Diretta TV e Streaming

Il match Milan – Pisa di Venerdì 24 Ottobre alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Milan – Pisa sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Milan – Pisa su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

E’ possibile vedere Milan – Pisa in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva il Milan:

Milan inarrestabile: imbattuto da sette partite, ora sogna in grande con Leao e Modric protagonisti

Sette partite senza sconfitte tra campionato e coppe: il Milan vive un momento d’oro e, con 16 punti conquistati in Serie A, continua a inseguire il sogno scudetto. Nell’ultima sfida contro la Fiorentina, i rossoneri hanno firmato una rimonta entusiasmante, trascinati da un Rafael Leao in versione super.

Sotto di un gol dopo l’ora di gioco, la squadra di Massimiliano Allegri ha reagito con carattere e qualità. Proprio Leao ha ribaltato il match con una doppietta decisiva, interrompendo un digiuno di reti a San Siro che durava da 17 mesi. La sua prima marcatura ha dato la scossa, e il successivo rigore trasformato ha permesso di conquistare tre punti fondamentali.

Il ritorno di Allegri sulla panchina milanista ha portato solidità, equilibrio e una mentalità vincente. Pur senza impegni europei a rallentare il ritmo, il tecnico livornese ha già respinto le prime voci su una possibile corsa al titolo, ma l’ambiente inizia a crederci davvero.

Con Luka Modric a orchestrare il gioco a centrocampo e Leao in piena forma, i tifosi rossoneri sognano un’altra vittoria casalinga. Dopo aver battuto Bologna, Napoli e Fiorentina nonostante le numerose assenze, il Milan è pronto a imporsi anche contro il Pisa, neopromossa che arriverà a San Siro con il ruolo di sfavorita.

Venerdì sera, la capolista cercherà il quarto successo consecutivo davanti al proprio pubblico, per continuare una striscia positiva che alimenta entusiasmo e ambizioni da grande.

Come arriva il Pisa:

Milan-Pisa, i precedenti sorridono ai rossoneri: numeri impietosi e toscani in crisi di gol

La storia parla chiaro: nei 12 precedenti in Serie A tra Milan e Pisa, il bilancio pende nettamente a favore dei rossoneri. I toscani hanno infatti perso 10 volte, raccogliendo soltanto due pareggi e rimanendo spesso a secco di reti. In ben nove occasioni su dodici, il Pisa non è riuscito a segnare, un dato che rispecchia le difficoltà offensive mostrate anche in questa stagione.

La squadra di Alberto Gilardino, tornata nella massima serie dopo la promozione, sta vivendo un avvio di campionato complicatissimo: appena 3 gol segnati e 3 punti conquistati, il peggior inizio nella storia del club in Serie A. I nerazzurri non hanno ancora trovato la prima vittoria stagionale e faticano a trovare continuità anche nelle prestazioni.

Nell’ultima giornata, il Pisa ha comunque ottenuto un piccolo segnale positivo mantenendo la porta inviolata contro l’Hellas Verona, ma lo 0-0 casalingo ha lasciato l’amaro in bocca, tenendo la squadra all’ultimo posto, a pari punti con Genoa e Fiorentina.

I numeri in trasferta preoccupano ulteriormente: otto gol subiti e due sconfitte nelle prime tre gare lontano da casa rendono la missione di espugnare San Siro quasi impossibile. Per Gilardino e i suoi, fermare un Milan lanciatissimo appare come una montagna da scalare.

Pronostico Milan-Pisa:

Il Milan parte nettamente favorito nella sfida contro il Pisa, e tutto lascia pensare a una vittoria rossonera con porta inviolata. Il pronostico più probabile è 2-0 per la squadra di Massimiliano Allegri, che potrebbe così allungare momentaneamente a +4 in vetta alla classifica di Serie A.

I numeri parlano chiaro: il Milan vanta il maggior numero di clean sheet del campionato, segno di una difesa solida e compatta. Nell’ultimo turno, contro la Fiorentina, ha concesso appena cinque tiri in tutta la partita, confermando la propria supremazia tattica e mentale.

Dall’altra parte, il Pisa continua a mostrare gravi limiti offensivi: la squadra toscana non segna dal mese di settembre e fatica a costruire occasioni nitide. Con questi presupposti, difficilmente potrà impensierire un Milan in piena fiducia e determinato a consolidare il primato.

Il verdetto della vigilia è chiaro: Milan 2-0 Pisa, con i rossoneri pronti a proseguire la loro corsa in testa al campionato e a regalare un’altra notte felice ai tifosi di San Siro.

