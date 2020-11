Milan: Pioli positivo al Covid-19

Brutte notizie per il Milan, che ha comunicato la positività al Covid-19 dell’allenatore Stefano Pioli

Se è vero che gli impegni delle nazionali sono una scocciatura per i club, sicuramente anche i continui tamponi per determinare la positività o la negatività al Coronavirus, al secolo Covid-19, stanno diventando un motivo di ansia perenne.

Lo sa benissimo il Milan, che stamattina ha scoperto un’altra positività nel suo gruppo squadra. Questa volta, infatti, è toccato addirittura all’allenatore, Stefano Pioli.

I rossoneri hanno fatto sapere che Pioli è asintomatico ed è già stato posto in quarantena nel proprio domicilio, mentre gli altri calciatori a disposizioni in questi giorni, non più di una decina, sono risultati tutti negativi.

L’allenamento di oggi è stato cancellato, mentre domani ci sarà pausa. Si riprenderà direttamente lunedì, quando saranno effettuati nuovi tamponi per tutta la squadra dopo il contatto con il positivo Pioli.

Davvero una brutta notizia per il Milan, che vede aggiungersi anche il proprio tecnico alla lunga lista colpita dalla pandemia, dopo le positività nei mesi scorsi di Gigio Donnarumma, Matteo Gabbia, Leo Duarte, Sandro Tonali, Jens Peter Hauge, Rafa Leao, Daniel Maldini e Zlatan Ibrahimovic.

Manca poco e il gruppo Milan avrà raggiunto l’immunità di gregge. Al di là dell’ironia, il rischio è davvero molto alto, sperando sempre che i calciatori impegnati nelle rispettive nazionali possano tornare assolutamente negativi dalle trasferte.

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del club rossonero:

AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L’allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio.

