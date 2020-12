Milan-Parma 2-2, Voti, pagelle e analisi pari spettacolare a “San Siro”

Il Milan alla fine riesce a pareggiare contro il Parma per 2-2. Questa partita ha riportato alla mente quella con il Verona, Parma in vantaggio di 2 gol grazie ad Hernani e Kurtic. Il Milan la ribalta grazie ad una doppietta di Theo Hernandez.

Top 3 Milan:

Theo Hernandez 7,5 Decisamente il migliore in campo, un treno sulla fascia sinistra, è letteralmente imprendibile per gli avversari. Realizza prima di testa e poi con una grande staffilata la doppietta che permette al Milan di recuperare la partita.

Calhanoglu 7 Prende tre pali e inventa una serie di giocate bellissime da vedere. Serve a Theo Hernandez l’assist del 2-2.

Calabria 6,5 Gioca una grande partita, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Sta continuando il suo periodo positivo.

Flop 3 Milan:

Hauge 4,5 Stasera non la sua miglior serata, sbaglia praticamente tutti i dribbling, ma ci sta, fa parte del suo percorso di crescita.

Leao 5 Corre, però non riesce mai a creare superiorità numerica, i postumi dell’infortunio ancora si notato.

Rebic 5 Partita generosa come sempre, ma dobbiamo ribadirlo, lui non è una prima punta ed è penalizzato da questo ruolo.

Milan-Parma 2-2, 11° giornata di campionato

Top 3 Parma:

Hernani 7,5 Il migliore in campo per il Parma, non solo il bel gol su assist di Gervinho, ma anche l’assist per il gol di Kurtic, corsa, grinta e qualità.

Kurtic 6,5 Calciatore che si è sempre distinto per la qualità e la quantità. Corsa, grinta e determinazione, segna un bel gol di testa su assist di Hernani.

Bruno Alves 6,5 Gioca una partita di grande esperienza, chiude molti varchi ed è il leader della difesa ducale.

Flop 3 Parma:

Cornelius 4,5 Decisamente il peggiore in campo per il Parma, appare molto nervoso e non riesce mai ad incidere in attacco.

Karamoh 5 Non una grande partita per lui, viene tolto nella ripresa. Perde molti palloni e non riesce a creare superiorità numerica.

Osorio 5 Appare spesso in difficoltà nei duelli contro i calciatori del Milan e non garantisce solidità in difesa.

Il Milan alla fine rimedia un punto, che nella lotta al 4° posto può essere fondamentale, il Parma esattamente come con l’Inter si fa beffare negli ultimi minuti. Ma alla fine è un punto che nella lotta salvezza pesa tantissimo.

