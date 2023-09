Milan-Newcastle, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “C’è delusione per il Derby”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Champions League, tra il “suo” Milan e il Newcastle allenato da Eddie Howe.

In vista della partita di domani contro il Newcastle, bisogna resettare la brutta prestazione nel Derby. Serve tanta positività.

Sul momento del Milan, lo stesso Pioli dichiara: “Sento il peso degli insuccessi nel derby e se potessi, cambierei questi risultati. Con i tifosi sono in debito, perché lo scorso anno quando abbiamo giocato veramente male ci hanno sempre sostenuto. E sono in debito perché sono l’allenatore che ha perso più derby in un anno ma faremo di tutto per rendere questa stagione positiva”.

Il girone di Champions League è molto difficile ed equilibrato. Il PSG è la squadra favorita, ma anche formazioni come Borussia Dortmund e Newcastle sono molto forti. Il Milan dovrà dare tutto.

L’ex tecnico di Lazio e Inter descrive così la formazione inglese: “E’ la classica squadra inglese con tanta intensità e fisicità. Ha diversi giocatori sopra il metro e 90, ma anche con giocatori di qualità”.

In vista della partita di domani, l’allenatore del Milan non esclude che ci sia qualche novità a livello di posizione, ma i concetti di gioco non cambiano.

Si parla anche della presenza di Ibrahimovic, oggi a Milanello: “E’ venuto a trovarmi sicuramente da amico, poi non lo so. Si sta godendo la vita e la famiglia, ma credo non abbia ancora ben chiaro cosa fare. Ha appena terminato una carriera che lo ha visto impegnato al 110%, ma qualsiasi cosa farà sarà un successo”.

Tonali domani sarà un grande avversario da affrontare, ma lo stesso Pioli lo ringrazia per quello che ha fatto per il Milan.