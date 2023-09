Milan-Newcastle 0-0, Voti, pagelle e analisi, Il Milan impatta con il Newcastle

Il Milan domina la partita, ma non riesce a sfondare il muro eretto dal Newcastle. Nel primo tempo Pobega, Chukwueze Giroud, Krunic e Theo Hernandez creano potenziali occasioni che, non riescono a concretizzare. L’occasione più clamorosa capita a Leao, il quale cicca il pallone tentando un improbabile colpo di tacco. Nel finale di partita Sportiello salva su Longstaff.

Top Milan:

Tomori 7 Partita perfetta per l’ex difensore del Chelsea. Non sbaglia mai un intervento e riesce sempre ad anticipare i suoi diretti avversari.

Florenzi 6,5 Entra al posto dell’ammonito Calabria, ma il suo impatto è ottimo. Dal suo piede nascondo vari traversoni insidiosi, i quale però non vengono sfruttati dai compagni.

Pobega 6,5 Impensierisce il portiere del Newcastle con un bel tiro dalla distanza, ma oltre a questo, interpreta tatticamente benissimo la partita. Nel secondo tempo sfiora nuovamente il gol, ma il suo tiro viene respinto da Murphy.

Flop Milan:

Leao 1 Il peggiore in campo. Sbaglia una clamorosa occasione da gol. Un calciatore con il suo talento non può essere così lezioso davanti al portiere.

Giroud 5 Fa il solito lavoro sporco, fatto di sponde, ma non crea mai una pericolosa occasione da gol.

Chukwueze 5 Mostra lampi del suo talento, specialmente in velocità, ma sembra indietro di condizione e deve integrarsi meglio nella squadra rossonera.

Top 3 Newcastle:

Pope 7 Sempre lucido e concentrato, si fa sempre trovare pronto a sventare le potenziali occasioni dei rossoneri.

Murphy 6,5 Più che per le azioni offensive, il voto lo prende per aver salvato da un probabile gol la sua squadra. Riesce a sventare la conclusione di Pobega a botta sicura.

Longstaff 6,5 A centrocampo si batte come un leone e nei minuti di recuperp sfiora il gol, sventato solo da un grande Sportiello.

Flop 3 Newcastle:

Schar 4,5 Appare quello più in difficoltà della difesa del Newcastle. Troppo nervoso, soffre spesso le ripartenze dei rossoneri in velocità.

Gordon 4,5 In attacco non punge mai. Non si rende mai veramente pericoloso.

Tonali 5 Si danna, lotta su tutti i palloni, ma appare in difficolta contro Loftus-Cheek. Inoltre si vede che fisicamente non è ancora al top.

Il Milan domina la partita, ma nel finale rischia anche di perderla. Meglio un punto che niente, ma i rossoneri dovranno essere più cinici nelle prossime partite. Punto importante per il Newcastle, che soffre molto contro la compagine di Pioli.