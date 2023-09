Milan-Newcastle 0-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Non abbiamo finalizzato occasioni semplici”

L’allenatore del Milan è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio per 0-0 del “suo” Milan, contro il Newcastle.

La prestazione della squadra è stata positiva, il Milan ha dominato, ma è mancata la cattiveria davanti al portiere. La squadra rossonera ha sbagliato occasioni semplici. Leao avrebbe potuto scegliere un’altra soluzione, esattamente come Giroud, ma lì si tratta di frazioni e attimi in cui serve la lucidità necessaria.

Hanno spaventato molto gli infortuni di Maignan e Loftus-Cheek. Sulle condizioni dei due calciatori si esprime così il tecnico rossonero: “Maignan mentre si muoveva per muovere palla ha sentito una fitta dietro. Lui dice piccola, speriamo. Per Loftus-Cheek si tratta solo di crampi”.

Secondo il tecnico del Milan Pobega e Musah sono calciatori importanti, che possono dare tanto con le loro caratteristiche.

La squadra doveva vincere, ma l’allenatore ex Lazio e Inter si tiene la prestazione. Però nelle prossime partite serviranno punti.

Pioli parla anche dell’accoglienza di San Siro, dopo l’umiliante sconfitta per 5-1 nel Derby contro l’Inter di Simone Inzaghi: “Gli applausi per me? Io apprezzo gli applausi, così come capisco i fischi. L’incitamento del pubblico è stato unico, ci hanno spinto fino alla fine”.