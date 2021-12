Milan-Napoli, prepartita Spalletti: “Domani servirà la migliore prestazione. Insigne e Fabian Ruiz non convocati”

Alla vigilia della sfida di domani sera a San Siro contro il Milan, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita.

L’ultimo treno per il Napoli passa a Milano, contro la capolista Milan. Una sfida sicuramente importantissima ma che potrebbe essere anche determinante per le sorti del campionato degli azzurri. Le ultime due usciti infelici contro Atalanta ed Empoli, hanno gettato qualche ombra sulla squadra, complice anche i numerosissimi infortuni. Domani il Napoli arriverà totalmente decimato contro i rossoneri.

Gli infortuni non sono di certo una scusante, ha ammesso Luciano Spalletti. Si parte comunque con 17 uomini in squadra e bisognerà dare il massimo. La squadra di Stefano Pioli sta sorprendendo, nonostante il mezzo passo falso di Udine. Loro sono aggrappati ad un giocatore che sembra immortale come Ibrahimovic che ha risolto una partita che sembrava davvero in salita per il Diavolo. A marcarlo, però, non ci sarà Manolas. Il greco, infatti, è ritornato all’Olympiakos.

La partenza del pupillo di Spalletti non preoccupa. Sarà Juan Jesus a guidare la difesa azzurra e a vedersela con l’attaccante milanista. Non si può nascondere, però, che manchino anche uomini importanti. Oltre Fabian Ruiz, non ultimo anche l’infortunio di Mario Rui per un reparto laterale sempre più in emergenza. Al suo posto ci dovrà essere Malcuit.

A dare forfait sarà anche Insigne che non è al top delle condizioni. A guidare l’attacco azzurro, quindi. sarà Mertens che diventerà il nuovo capitano. Un giocatore come Insigne è insostituibile ma le scelte di Spalletti lo hanno portato a lasciarlo al margine degli undici titolari. Contro il Milan bisognerà sicuramente riscattare la brutta partita di domenica contro l’Empoli.

Contro i toscani, il Napoli ha perso tantissime palle e fatti tantissimi errori. A questo si aggiungono gli episodi di sfortuna così come anche i legni presi. Spalletti, dunque, si aspetta un riscatto da parte della sua squadra per poter continuare a regalare emozioni ai suoi tifosi.

