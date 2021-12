Milan-Napoli 0-1, voti, pagelle e analisi, il Napoli sbanca San Siro

Il Napoli dopo 2 sconfitte consecutive torna a casa con i 3 punti. Gol di Elmas su calcio d’angolo battuto da Zieliński. Il Milan ci prova a pareggiare e negli ultimi minuti viene annullato un gol a Kessie, in una situazione al limite. Napoli che aggancia i rossoneri in classifica al secondo posto.

Top 3 Milan:

Florenzi 7 : Decisamente il migliore in campo del Milan. Una partita perfetta, sia in fase offensiva, che difensiva. Non sbaglia mai un intervento.

Saelemaekers 6,5: Entra in campo e gioca una buona partita. Da uno sprint in più alla manovra offensiva rossonera.

Ibrahimovic 6,5 Gioca anche lui una buona partita, sfiora il gol in 2 occasioni, per il resto è sempre il punto di riferimento offensivo.

Flop 3 Milan:

Diaz 4: Decisamente il peggiore in campo del Milan. Non crea mai una vera occasione da gol e non da mai nulla di concreto alla manovra rossonero. Inoltre perde tutti i contrasti.

Ballo Tourè 5: Non da mai sicurezza in fase difensiva. Un pò meglio quando si tratta di attaccare sulla sua fascia di competenza.

Tonali 4,5 : Si fa sovrastare da Elmas in occasione dello 0-1. Per il resto è in serata no, perde un sacco di palloni e non costruisce mai in mezzo al campo.

Milan-Napoli 0-1

Top 3 Napoli:

Elmas 7: Gioca una buona partita, oltre ovviamente a farsi trovare pronto all’appuntamento con il gol. Grazie al suo colpo di testa il Napoli raggiunge il Milan in classifica.

Zieliński 6,5: Suo l’assist per il gol di di Elmas. Per il resto partita ordinata dove sa gestire in maniera sapiente il pallone.

Petagna 6: Lavoro di sacrificio per l’ex rossonero, che grazie al suo fisico tiene impegnata la difesa del Milan e fa un sacco di sponde per i compagni.

Flop 2 Napoli:

Lozano 5: Il peggiore in campo degli uomini di Spalletti. Non crea mai una potenziale occasione da gol ed è sempre ingabbiato dalla difesa del Milan

Demme 5: Entra in campo nella ripresa, ma non convince, troppi palloni persi che permettono le folate offensive del Milan.

Il Napoli ottiene 3 punti importanti nella lotta alla zona Champions League. Il Milan non ha giocato male, ma nemmeno bene. Sicuramente ci sono delle riflessioni da fare in casa Milan.

