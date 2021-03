Milan-Napoli 0-1, Voti, pagelle e analisi Il Napoli espugna San Siro

Il Napoli espugna San Siro e si ricandida alla zona Champions League. Il Napoli gioca meglio e segna gol un gol di Politano spiazza Donnarumma. Per il resto espulsione nel finale di Rebic.

Top 3 Milan:

Tomori 6,5 Decisamente il migliore in campo della formazione rossonera, non concede praticamente nulla agli attaccanti del Napoli. Ci mette prestanza fisica e velocità.

Krunic 6,5 Gioca pure lui una buonissima partita, fa un sacco di inserimenti, ci mette corsa, grinta e intensità.

Saelemaekers 6 Gioca meglio rispetto all’evanescente Castillejo. Mette in mezzo un sacco di palloni, non sfruttati dai compagni di squadra.

Flop 3 Milan:

Castillejo 4 Decisamente il peggiore in campo della formazione allenata da Stefano Pioli. Pessimo in fase difensiva, non pervenuto in quella offensiva. Perde una palla sanguinosa e da lì nasce il gol di Politano.

Rebic 4,5 C’è da dire che entra abbastanza bene in partita. Un suo bel colpo di testa viene deviato da Ospina. Solo che si fa espellere per una cavolata assurda. Commette troppo spesso questo errore.

Calhanoglu 5 Ancora molto evanescente. Certo c’è una giustificazione, è appena rientrato da un infortunio.

Milan-Napoli 0-1

Top 3 Napoli:

Politano 7 Partita di sacrificio, ma anche di intelligenza tattica. Sfrutta benissimo una delle poche occasioni del Napoli spiazzando Donnarumma.

Maksimovic 7 E’ un muro in difesa, non sbaglia praticamente nulla in fase difensiva. Preciso e puntuale in ogni anticipo.

Koulibaly 6,5 Anche lui si dimostra molto solido in difesa. Ogni pallone alto è di sua proprietà.

Flop Napoli:

Mertens 5,5 L’unico sotto la sufficienza per gli uomini di Rino Gattuso. Evanescente come un fantasma oggi.

Il Napoli grazie a questo successo si rilancia prepotentemente nella corsa alla Champions League. Il Milan perde punti ma non deve subentrare il panico. La stagione è ancora molto lunga e nulla può essere ancora deciso nella corsa alla Champions League.

