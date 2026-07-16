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I rossoneri rompono gli indugi e dominano la campagna trasferimenti estiva in Italia. Con una spesa a tre cifre, il Milan entra nell’élite dei club più spendaccioni del continente. Ma chi comanda la classifica europea?

Il calciomercato estivo sta ridisegnando le gerarchie del calcio europeo e, a sorpresa ma non troppo, il Milan si prende la scena da protagonista assoluto. I rossoneri hanno ufficialmente sfondato il muro dei 100 milioni di euro di investimenti, una cifra monstre che non solo li rende la regina indiscussa del mercato in Serie A, ma li proietta direttamente al quinto posto in Europa per spese complessive.

Una rivoluzione finanziaria e tecnica che manda un messaggio chiarissimo alle rivali per lo Scudetto e alle corazzate della Champions League.

La rivoluzione da 100 milioni del Milan

Mentre gran parte della Serie A è costretta a operare all’insegna del saldo zero, di scambi fantasiosi o di prestiti con diritto di riscatto, la dirigenza rossonera ha deciso di accelerare. La strategia del Milan si è basata su investimenti mirati, andando a pagare i cartellini di profili pronti a fare la differenza fin da subito nello scacchiere tattico della squadra.

I punti chiave di questa clamorosa campagna acquisti:

Solidità finanziaria e il “modello Tonali”: Gli investimenti non arrivano per caso, ma sono il frutto di una gestione virtuosa del bilancio e della dolorosa ma strategicamente perfetta cessione di Sandro Tonali al Newcastle per circa 70 milioni di euro (più bonus). Questo “tesoretto”, unito ai ricavi della semifinale di Champions League della stagione precedente, ha sbloccato un potere d’acquisto senza precedenti.

Gli investimenti non arrivano per caso, ma sono il frutto di una gestione virtuosa del bilancio e della dolorosa ma strategicamente perfetta cessione di (più bonus). Questo “tesoretto”, unito ai ricavi della semifinale di Champions League della stagione precedente, ha sbloccato un potere d’acquisto senza precedenti. Qualità, giovinezza e volti nuovi: Nessun acquisto “disperato” dell’ultimo minuto, ma una programmazione chirurgica guidata dal binomio Furlani-Moncada. Profili internazionali e duttili come Christian Pulisic e Samuel Chukwueze sugli esterni, la fisicità e gli inserimenti di Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders a centrocampo, fino alla scommessa offensiva Noah Okafor . Giocatori pronti, europei e affamati.

Nessun acquisto “disperato” dell’ultimo minuto, ma una programmazione chirurgica guidata dal binomio Furlani-Moncada. Profili internazionali e duttili come e sugli esterni, la fisicità e gli inserimenti di e a centrocampo, fino alla scommessa offensiva . Giocatori pronti, europei e affamati. Fattore Serie A: Il Milan ha speso da solo quasi quanto tutte le altre big del nostro campionato messe insieme. Mentre l’Inter si è mossa principalmente sui parametri zero (come Thuram), il Napoli ha puntato sulla continuità e la Juventus ha vissuto una sessione di transizione, i rossoneri hanno letteralmente scavato un solco sul piano economico e dell’entusiasmo.

La classifica europea: chi c’è davanti al Milan?

Se il quinto posto assoluto certifica la ritrovata potenza di fuoco del club di Via Aldo Rossi, davanti ci sono i soliti giganti che continuano a fare un mercato a parte, trainati dalle risorse quasi illimitate della Premier League e delle proprietà statali.

Ecco chi precede i rossoneri nella Top 5 dei club più spendaccioni d’Europa in questa sessione estiva:

Le corazzate di Premier League: In cima alla lista troviamo i club inglesi (con corazzate del calibro di Chelsea e Manchester United in prima fila), che continuano a sfruttare i diritti TV miliardari per strapagare i migliori talenti del pianeta. Il Real Madrid: Sempre pronto a piazzare il colpo dell’anno per mantenere lo status di “Galacticos”. Il Paris Saint-Germain: I parigini, costretti a rinnovarsi costantemente per dare la caccia all’ossessione Champions League, occupano stabilmente i gradini più alti del podio.

Subito dopo questo club d’élite, arriva il Milan, capace di mettersi alle spalle giganti storici del calibro di Bayern Monaco, Barcellona e Arsenal.

Per capire l’entità dello sforzo economico del Milan, basta dare un’occhiata alla Top 5 continentale delle spese di quella sessione di mercato:

Posizione Club Campionato Spesa Stimata (Milioni di €) I colpi principali 1 Chelsea Premier League ~460 mln Caicedo, Lavia, Nkunku 2 Paris Saint-Germain Ligue 1 ~350 mln Kolo Muani, Ugarte, Dembélé 3 Tottenham Premier League ~250 mln Maddison, Van de Ven, Porro 4 Arsenal Premier League ~235 mln Rice, Havertz, Timber 5 Milan Serie A ~114 mln

(Nota: il Milan si è lasciato alle spalle corazzate come il Manchester City, il Manchester United, il Newcastle delle proprietà saudite e il Bayern Monaco, fermatosi poco sotto la soglia dei 100 milioni nonostante l’acquisto di Harry Kane).

Cosa comporta questa svolta per gli obiettivi stagionali?

Un investimento da 100 milioni di euro cancella qualsiasi alibi per la stagione che sta per iniziare. La proprietà e i tifosi si aspettano ora un salto di qualità netto: