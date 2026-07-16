Calciomercato Roma, triplo colpo per Gasperini: scatto per Moreira, ma è duello totale Nusa-Summerville!

Il calciomercato della Roma entra ufficialmente nella sua fase più incandescente. A Trigoria l’aria è bollente non solo per le temperature estive, ma per i continui e serrati vertici strategici tra Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo D’Amico e la presidenza Friedkin. L’obiettivo è chiarissimo: regalare al nuovo tecnico giallorosso un reparto offensivo stellare, dinamico e perfetto per il suo gioco d’attacco.

Nelle ultime ore si registra un’accelerazione importantissima per un obiettivo concreto, mentre sulla corsia sinistra è partito un duello pazzesco a suon di milioni.

Diego Moreira a un passo: c’è l’accordo totale!

La notizia del giorno riguarda Diego Moreira. Il talento belga (di proprietà dello Strasburgo) è balzato in cima alle preferenze della dirigenza ed è ormai vicinissimo a vestire la maglia giallorossa.

Il retroscena dello sconto: Ma come si è passati dalle folli pretese iniziali dello Strasburgo a una base d’asta decisamente più accessibile? Il fattore chiave è stato il forte pressing del calciatore belga, sedotto dalla prospettiva di essere valorizzato da un maestro dei giovani come Gasperini. Il Chelsea — che detiene una forte influenza politica e strategica sul club francese — ha dato il via libera all’operazione per snellire i costi generali, accettando la proposta giallorossa strutturata su una cifra fissa di circa 30-35 milioni di euro più una corposa percentuale del 20% sulla futura rivendita che tutela l’investimento dei francesi.

I dettagli dell’operazione sono caldissimi: la Roma ha già in pugno il sì totale del giocatore, con una bozza di accordo sulla base di 2 milioni di euro più bonus a stagione (ingaggio perfettamente in linea con i nuovi parametri societari). Lo Strasburgo è sceso dalle pretese iniziali di 50 milioni di euro: adesso la Roma punta a chiudere l’affare intorno ai 30-35 milioni di euro, inserendo eventualmente una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Un investimento che a Trigoria considerano perfetto per potenziale tecnico e futuribilità sotto la guida di Gasperini.

La sinergia atalantina a Trigoria: L’arrivo di Gasperini sulla panchina giallorossa ha ridisegnato completamente le gerarchie decisionali. C’è un filo conduttore nerazzurro che unisce Trigoria a Bergamo, cementato dalla presenza del nuovo ds Tony D’Amico, che con il “Gasp” ha già condiviso anni di successi e intuizioni sul mercato. I Friedkin hanno deciso di assecondare in tutto e per tutto la visione del tecnico di Grugliasco, pronti a fare all-in su talenti che rispondano a requisiti ben precisi: cilindrata fisica, attitudine all’uno contro uno e un’età media che consenta di generare valore nel tempo.

Duello a sinistra: Nusa scavalca Summerville?

Se Moreira è a un passo, la vera “bomba” riguarda il partner d’attacco da regalare a Gasp sulla corsia mancina. La pista che porta a Crysencio Summerville del West Ham non è affatto tramontata, ma sta vivendo una fase di stallo. La Roma ha l’accordo con l’olandese, ma ballano ancora diversi milioni con gli inglesi (la richiesta sfiora i 40-45 milioni) e c’è da registrare il forte inserimento dell’Aston Villa.

Perché Nusa è l’uomo perfetto per il 3-4-3 di Gasperini:

Chi ha visto Antonio Nusa in Bundesliga con la maglia del Lipsia o protagonista con la nazionale norvegese, sa benissimo perché Gasperini abbia indicato il suo nome in cima alla lista della spesa. Nusa non è semplicemente un esterno d’attacco: è un generatore di superiorità numerica costante.

A differenza di Summerville — profilo di assoluto spessore ma reduce da una stagione complicata in Premier League conclusasi con la retrocessione del West Ham —, Nusa ha quella “gamba” europea e quella rapidità nello stretto che Gasperini richiede ai suoi esterni d’attacco per stringere verso il centro e liberare spazio per le sovrapposizioni dei quinti. Per strapparlo al Lipsia, D’Amico è pronto al grande colpo da oltre 45 milioni di euro, fiducioso che sotto le cure di Gasp il classe 2005 possa raddoppiare rapidamente il proprio valore di mercato.

Proprio per non farsi trovare impreparata, la dirigenza giallorossa ha piazzato il clamoroso scatto per Antonio Nusa. L’esterno classe 2005 del Lipsia, per caratteristiche (dribbling fulmineo, accelerazione e facilità di saltare l’uomo partendo da sinistra), fa impazzire Gasperini. La Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro per convincere il club tedesco, avendo già un principio di accordo con il gioiello norvegese per un contratto da 3,5 milioni a stagione.

Sarà Nusa o Summerville? La sensazione è che la prossima settimana sarà quella delle decisioni definitive. Intanto, i tifosi della Roma sognano un attacco tutto gioventù, velocità e fantasia.