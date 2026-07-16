Calciomercato Serie A occasioni a zero: da Vlahovic a Icardi, i nomi degli svincolati di lusso

La lista dei calciatori svincolati dell’estate 2026 comprende nomi di altissimo livello e potrebbe cambiare il mercato delle squadre di Serie A, soprattutto per chi deve rinforzarsi senza appesantire troppo il bilancio con cartellini impossibili.

Il mercato non si fa solo con i bonifici milionari. A volte si fa aspettando il momento giusto, leggendo le crepe nei contratti e capendo quando un nome pesante può diventare improvvisamente accessibile.

Nella fotografia pubblicata da Sky Sport, tra i principali calciatori senza contratto compaiono nomi pesantissimi: Dusan Vlahovic, Mauro Icardi, Marcelo Brozovic, Mohamed Salah, Leon Goretzka, Dani Carvajal, David Alaba, Casemiro, Riyad Mahrez, Edinson Cavani, John Stones, Julian Brandt, Stephan El Shaarawy, Dani Ceballos, Sergio Ramos, Gerard Deulofeu e diversi profili già passati dalla Serie A.

La notizia più concreta, almeno in Italia, riguarda Francesco Acerbi: secondo Sky, il Sassuolo sta pensando a un grande ritorno del difensore, già protagonista in neroverde tra il 2013 e il 2018 con 173 presenze e 11 gol tra Serie A e Coppa Italia. Dopo la cessione di Muharemovic al Leeds, il club emiliano valuta l’esperienza dell’ex Inter come soluzione immediata per sistemare la difesa.

Vlahovic, il nome che spacca il mercato

Il nome più forte resta Dusan Vlahovic. Se davvero disponibile a parametro zero, il serbo diventa automaticamente il primo grande colpo potenziale per una big di Serie A o per un club che vuole cambiare peso offensivo senza pagare il cartellino. Sky lo inserisce tra i principali svincolati sul mercato dopo l’ultima esperienza alla Juventus.

Per una squadra italiana, però, Vlahovic non sarebbe mai un’operazione low cost. Il cartellino azzerato non significa affare gratis: ingaggio, commissioni e bonus alla firma possono rendere l’operazione pesante. Ma tecnicamente il discorso è chiaro: un centravanti di struttura, ancora nel pieno della carriera, con esperienza in Serie A e abituato alla pressione, non resta spesso libero.

Chi può pensarci? Una big che perda il proprio numero nove, oppure un club Champions disposto a mettere lo stipendio al centro dell’investimento. Milan, Roma, Napoli e anche la stessa Juventus, se gli scenari dovessero cambiare, sono piazze che avrebbero bisogno di un profilo così. Ma il vero punto sarà la sostenibilità economica.

Icardi, l’occasione da area di rigore

Altro nome pesante: Mauro Icardi. Sky segnala l’argentino tra gli svincolati dopo il saluto al Galatasaray, avvenuto anche tramite post social.

Icardi è un profilo diverso da Vlahovic. Meno utile nella costruzione, meno moderno se si cerca pressing continuo, ma ancora potenzialmente decisivo dentro l’area. Per una squadra di Serie A che produce molto ma segna poco, può essere un’idea concreta. Non per tutte, però. Serve un sistema che lo protegga, che gli porti palloni, che non gli chieda di diventare un attaccante associativo.

In Italia il suo nome ha sempre un peso mediatico enorme. Como, Fiorentina, Bologna, Lazio o una Roma alla ricerca di gol potrebbero essere contesti da monitorare solo se l’ingaggio diventasse compatibile. Icardi resta un colpo da copertina, ma anche un rischio tecnico preciso: o lo metti al centro, o non ha senso.

Brozovic, il regista che farebbe comodo a metà Serie A

Tra gli svincolati più interessanti per qualità immediata c’è Marcelo Brozovic, indicato da Sky dopo l’esperienza all’Al-Nassr.

Per la Serie A sarebbe un ritorno molto più che romantico. Brozovic conosce il campionato, conosce i ritmi italiani, sa gestire una squadra dal basso e può ancora essere un riferimento per club che cercano ordine. Non è un’operazione per chi vuole costruire una plusvalenza, ma per chi vuole alzare subito il livello del centrocampo.

La domanda è fisica ed economica. Quanto chiede? Quanto può reggere? Se accetta un contratto intelligente, magari biennale con bonus, può diventare una delle migliori occasioni dell’intero mercato. Per squadre come Lazio, Fiorentina, Bologna, Torino o anche un club più ambizioso in cerca di esperienza, Brozovic è il classico parametro zero che può sistemare un reparto senza occupare budget per il cartellino.

Acerbi-Sassuolo, l’operazione più logica

Il caso Acerbi è meno glamour, ma forse più concreto. Il Sassuolo cerca un difensore esperto e Sky conferma i contatti per riportarlo in Emilia dopo otto anni.

Qui il ragionamento è semplice: il Sassuolo ha bisogno di leadership, centimetri, conoscenza del campionato e gestione dei momenti difficili. Acerbi non è un colpo futuribile, ma può essere il giocatore giusto per dare ordine a una difesa giovane o da ricostruire. Nel mercato degli svincolati, spesso vince chi sa scegliere il profilo più funzionale, non il nome più rumoroso.

Per una squadra che deve salvarsi o consolidarsi, Acerbi può valere più di un giovane straniero da aspettare sei mesi.

Carvajal, Alaba, Stones e Sergio Ramos: difensori da grande firma

La lista degli svincolati contiene anche difensori di profilo internazionale: Dani Carvajal, David Alaba, John Stones e Sergio Ramos, tutti indicati da Sky tra i nomi principali senza contratto.

Sono profili enormi, ma non tutti realistici per la Serie A. Carvajal e Alaba portano esperienza da Real Madrid, abitudine alla Champions e mentalità vincente. Stones sarebbe un colpo clamoroso per qualità tecnica, costruzione dal basso e duttilità. Sergio Ramos, invece, sarebbe più un’operazione di impatto mediatico e leadership che un progetto di lungo periodo.

Per le italiane, il migliore rapporto utilità-costo potrebbe essere Alaba, se fisicamente integro e disposto a ridurre le pretese. Stones sarebbe il sogno tecnico per una big che vuole impostare dal basso. Ramos può avere senso solo in una squadra che cerca personalità immediata e accetta il rischio fisico.

Ceballos, Goretzka e Brandt: qualità senza cartellino

A centrocampo e sulla trequarti la lista è ancora più intrigante. Sky inserisce tra gli svincolati Leon Goretzka, Julian Brandt e Dani Ceballos, tre profili che per caratteristiche sarebbero perfetti per diversi contesti italiani.

Goretzka è il nome più fisico: inserimenti, centimetri, esperienza internazionale. Ceballos è più tecnico, più associativo, ideale per una squadra che vuole palleggio e qualità tra le linee. Brandt è forse il più interessante per chi cerca fantasia, ultimo passaggio e capacità di giocare sia da trequartista sia da esterno offensivo.

Per la Serie A sono occasioni vere, ma con una condizione: il progetto deve essere credibile. Questi giocatori non scelgono solo lo stipendio. Scelgono ruolo, coppe europee, centralità. Una squadra italiana che può offrire titolarità e visibilità internazionale avrebbe argomenti importanti.

El Shaarawy, Deulofeu, Gabbiadini: usato sicuro per l’Italia

Tra i nomi più spendibili per il nostro campionato ci sono Stephan El Shaarawy, Gerard Deulofeu e Manolo Gabbiadini, tutti segnalati da Sky tra i giocatori senza contratto.

El Shaarawy è il profilo più affidabile: conosce la Serie A, può giocare su entrambe le fasce, non crea problemi tattici e garantisce esperienza. Per una squadra di metà classifica o per una big che cerca una rotazione offensiva intelligente, resta un nome da considerare.

Deulofeu è il talento più fragile. Se sta bene, cambia ritmo e qualità dell’attacco. Ma dopo anni complicati sul piano fisico, ogni club dovrebbe valutarlo con prudenza. Sky ricorda il suo ritorno in campo dopo un lungo stop, dettaglio che rende il suo nome affascinante ma delicato.

Gabbiadini è diverso: può fare la seconda punta, l’esterno atipico o il centravanti di movimento. Per una neopromossa o una squadra che cerca esperienza offensiva senza investire sul cartellino, può essere una soluzione pratica.

Le occasioni nascoste: Lamptey, Hysaj, Masina e Lykogiannis

Non ci sono solo i grandi nomi. Il mercato degli svincolati si vince spesso con i profili giusti per ruoli specifici. Tariq Lamptey, Elseid Hysaj, Adam Masina e Charalampos Lykogiannis sono giocatori che possono fare comodo a chi cerca esterni, terzini o alternative affidabili. Sky li inserisce tutti nella lista dei calciatori liberi.

Lamptey è il nome più intrigante per età e velocità, ma va verificato dal punto di vista fisico.

Hysaj è esperienza pura, conosce il campionato e può coprire entrambe le fasce.

Masina porta struttura, Lykogiannis piede mancino e abitudine alla Serie A.

Non sono nomi da prima pagina, ma possono essere acquisti molto intelligenti per chi deve completare la rosa.

La top 10 degli svincolati più interessanti per la Serie A:

1. Dusan Vlahovic

Il colpo più pesante se le condizioni economiche diventano sostenibili.

2. Mauro Icardi

Bomber da area, ideale per chi cerca gol immediati.

3. Marcelo Brozovic

Regia, esperienza e conoscenza del calcio italiano.

4. Dani Ceballos

Qualità tecnica a centrocampo, profilo perfetto per squadre di possesso.

5. Julian Brandt

Trequartista moderno, può accendere una squadra che manca di creatività.

6. Francesco Acerbi

Operazione concreta per il Sassuolo, utile per chi cerca leadership difensiva.

7. David Alaba

Nome enorme, da valutare solo con garanzie fisiche ed economiche.

8. Stephan El Shaarawy

Rotazione offensiva affidabile, pronto per la Serie A.

9. Tariq Lamptey

Scommessa atletica e tecnica sulla fascia.

10. Gerard Deulofeu

Talento puro, ma operazione da gestire con cautela.

Perché gli svincolati possono cambiare il mercato della Serie A

Il parametro zero non è mai davvero gratis. Ma in un mercato in cui le valutazioni salgono, le formule si complicano e molti club devono rispettare vincoli di bilancio, gli svincolati diventano una scorciatoia preziosa. Permettono di spostare il budget dal cartellino all’ingaggio, di aggiungere esperienza immediata e di chiudere operazioni rapide senza trattative lunghe tra club.

Per le squadre di Serie A, la lista svincolati 2026 è ricca soprattutto in tre zone: attacco, centrocampo esperto e difesa di personalità. Vlahovic e Icardi sono i nomi che fanno rumore. Brozovic, Ceballos e Brandt sono quelli che possono cambiare il gioco. Acerbi è l’operazione già più calda. Deulofeu, El Shaarawy e Gabbiadini sono soluzioni italiane da monitorare.

Il vero scoop è che il mercato degli svincolati non è più un mercato di scarti. È diventato una seconda finestra dentro la finestra principale. Chi si muove presto può prendere un titolare senza pagare il cartellino. Chi aspetta troppo rischia di ritrovarsi solo nomi pesanti, ma fuori budget.

La Serie A osserva. E stavolta, tra Vlahovic, Icardi, Brozovic e Acerbi, il colpo a zero può essere molto più di un semplice tappabuchi.