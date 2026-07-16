Il calciomercato dei Campioni d’Italia entra in una fase cruciale. Con il raduno ad Appiano Gentile ormai avviato, la dirigenza nerazzurra sta accelerando per consegnare a Cristian Chivu i tasselli mancanti per blindare la rosa. Tra trattative serrate sull’asse Milano-Londra e intuizioni tattiche del mister che potrebbero cambiare radicalmente gli scenari, in casa Inter si preannuncia una settimana caldissima.

Tre binari paralleli che si incrociano: ecco cosa sta succedendo.

Djed Spence ha detto sì all’Inter! C’è l’apertura totale del terzino

La corsia destra ha un nuovo, fortissimo candidato: Djed Spence. L’esterno inglese di proprietà del Tottenham ha aperto con decisione al trasferimento a Milano.

La trattativa con gli Spurs non è semplice, soprattutto dopo le buone prestazioni del giocatore, ma la volontà dell’ex Genoa spinge forte per la chiusura. Il Tottenham valuta il cartellino intorno ai 30-35 milioni di euro, ma l’Inter ha un canale di colloquio apertissimo e punta a trovare la formula giusta per assicurarsi la sua fisicità, corsa e duttilità. Spence può infatti agire a tutta fascia, anche a sinistra, offrendo a Chivu una risorsa preziosissima.

Difesa: salta Chalobah? L’Inter si defila e valuta le alternative

Se per Spence si accelera, sul fronte Trevoh Chalobah si registra una brusca frenata che profuma di addio. Nonostante l’accordo iniziale con il difensore inglese del Chelsea, le pretese dei Blues (che non scendono sotto i 35-40 milioni) e l’inserimento fortissimo del Como hanno raffreddato la pista.

L’Inter ha deciso di non partecipare ad aste e ha praticamente mollato il centrale. Ma niente panico: Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono già fiondati sui piani B. Attenzione ai profili internazionali come Inacio o Davinson Sanchez, pronti a entrare nel mirino qualora si presentasse l’occasione giusta a cifre più contenute.

La “pazza idea” di Chivu che cambia tutto a sinistra

Ma la vera bomba del mercato nerazzurro è un’intuizione tattica che sta prendendo quota direttamente dalla mente di Cristian Chivu. Con lo scenario della fascia sinistra in continua evoluzione, si fa strada un’idea del tutto inedita che potrebbe bloccare o ridefinire gli investimenti milionari previsti per quel settore di campo.

Il tecnico rumeno starebbe valutando soluzioni tattiche a sorpresa, pronte a sfruttare al massimo la duttilità di alcuni elementi già presenti in rosa e l’eventuale innesto di giocatori jolly in grado di ricoprire più ruoli (proprio come Spence). Una mossa “alla Chivu” che permetterebbe all’Inter di risparmiare risorse preziose per poi fiondarsi, a fine mercato, sul vero “pesce grosso” per l’attacco o la trequarti.