Milan-Manchester United Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (18-03-2021)

Sfida cruciale per la stagione di Milan e Manchester United. Il passaggio ai Quarti di Finale di Europa League sarebbe il giusto viatico per un percorso di crescita con tentativo di ritornare agli antichi fasti da parte di entrambe le compagini in gioco.

Il Milan viene dalla sconfitta in campionato contro il Napoli di Rino Gattuso e deve cercare subito di rialzare la testa. Certo l’impegno è dei più proibitivi, ma la crescita di una squadra passa attraverso anche questa tipologia di partite.

Il Manchester United nell’ultimo turno di Premier League ha battuto il West Ham e viene a San Siro per cercare di superare questo turno a tutti i costi.

Milan-Manchester United, Ottavi di Finale di Europa League

Ultime sulle formazioni di Milan-Manchester United:

Stefano Pioli recupera almeno per la panchina Ibrahimovic, Bennacer e Romagnoli. Da valutare le condizioni di Calabria e Leao. Per il resto sicura la coppia centrale Kjaer-Tomori. Meitè al posto di Tonali, mentre Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic saranno a supporto dell’unica punta Rebic.

Anche Gunnar Solskjær recupera molti infortunati tra cui Pogba, Martial, Rashford, Cavani, Van de Beek. Torna anche De Gea . Sarà il solito 4-2-3-1 per la compagine inglese, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw formeranno la difesa e 4, mentre James, Bruno Fernandes e Rashford saranno a supporto di Cavani.

Probabili formazioni Milan-Manchester United:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Rebic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

Come vedere Milan-Manchester United in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Manchester United, valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League, sarà trasmessa su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre) oltre che a pagamento sulla piattaforma Sky, dove sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Manchester United, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite dell’Europa League.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Manchester United:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Manchester United in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Manchester United:

Sono 5 i precedenti a san Siro tra Milan e Manchester United. Si registrano 4 vittorie dei rossoneri e un successo del Manchester United. L’ultimo successo del Milan risale alla stagione 2006/07, 3-0 con le reti di Kakà, Seedorf e Gilardino. L’ultimo successo del Manchester United risale alla stagione 2009/10, fu un 2-3 con le reti di Ronaldinho, Seedorf, Scholes e doppietta di Rooney.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS