Milan-Manchester United 0-1, Voti, pagelle e analisi Pogba sbanca San Siro

Alla fine l’ha decisa il singolo, la prodezza di un campione, Paul Pogba che ha segnato un grandissimo gol e ha permesso al Manchester United di qualificarsi ai Quarti di Finale dell’Europa League. Un bel Milan soprattutto nel primo tempo, ma non basta.

Kjaer 6,5 Gioca una partita pressoché perfetta in difesa. Non sbaglia praticamente nulla.

Kessie 6 Lui si salva sempre, fa come al suo solito una prestazione di quantità, grinta, corsa e determinazione.

Tomori 6,5 Anche lui fa una partita perfetta in difesa. Mostra le sue migliori qualità attraverso il fisico prestante e la velocità.

Flop 3 Milan:

Meitè 4,5 Forse il peggiore in campo. Non male nel primo tempo, ma quando entra Pogba viene letteralmente umiliato dal francese. Colpe sue sul gol di Pogba.

Calhanoglu 4,5 Anche lui molto sottotono. Non fa mai una giocata degna di nota durante tutta la partita.

Donnarumma 5,5 Mai veramente impegnato, però è lui che insieme a Meitè si fa sorprendere in occasione del gol di Pogba.

Milan-Manchester United 0-1

Top 3 Manchester United:

Pogba 8 Quando entra in campo fa la differenza. Non solo segna un grandissimo gol, ma disegna calcio, dominando da solo il centrocampo.

McGuirre 6,5 Il migliore della difesa del Manchester United. L’unico che non sbaglia in occasione delle azioni più pericolose del Milan.

Henderson 6,5 Chiamato in causa due volte compie grandi interventi sulle conclusioni di Saelemaekers e Ibrahimovic.

Flop 3 Manchester United:

Rashoford 4,5 Decisamente il peggiore in campo del Manchester United. Viene levato per fare posto a Pogba all’inizio della ripresa.

McTominay 5,5 Viene quasi sempre sovrastato da Kessie a centrocampo e non riesce ad apportare nulla al gioco.

Fred 5,5 Nemmeno per lui prova da ricordare. Mai veramente pericoloso, Non mostra mai la tecnica che lo contraddistingue.

Il Manchester united passa per la prodezza di un campione che il Milan non ha. Gli uomini di Pioli escono a testa altissima, ma ora la squadra non deve fallire il traguardo Champions League. Se si vuole tornare una big bisogna tornare nella massima competizione Europea.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS