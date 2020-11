Milan-Lille, Diretta Tv-Streaming e Probabili formazioni (5-11-2020)

Milan e Lille lottano punto su punto per cercare di passare il girone e domani sarà la sfida tra le due squadre che in questo momento hanno raccolto più punti nel girone di qualificazione.

Alla seconda gara casalinga nel girone il Milan vuole farsi trovare pronto a contrastare la forza del Lille, squadra molto ostica, organizzata, che gioca un buon calcio e ha tra le sua fila calciatori molto interessanti.

Il Lille non ha paura del Milan e viene a “San Siro” per vincere giocando una partita a viso aperto, senza nessun timore.

Milan-Lille, 3° Giornata di Europa League

Ultime sulle formazioni di Milan-Lille:

Pioli recupera Gabbia tra i convocati e farà ovviamente un pò di cambi rispetto alla trasferta di Udine. Dalot a destra, a centrocampo Tonali in coppia con Bennacer e in avanti il trio Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic dietro Ibrahimovic.

Il Lille guidato da Christophe Galtier, si affida al suo collaudato 4-4-2 in cui da tenere d’occhio c’è Soumaré quest’estate cercato anche dal Milan. Yazici e David saranno le due bocche da fuoco in avanti.

Probabili formazioni Milan-Lille:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David.

Come vedere Milan-Lille in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Lille sarà trasmessa su in chiaro in tv su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che ovviamente su Sky. Il match sarà visibile si canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

In alternativa c’è infine l’opzione costituita da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Lille:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Lille in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Lille:

2 sono i precedenti tra Milan e Lille in Europa, entrambi della stagione 2006/07 durante la fase a gironi. 0-0 in Francia e poi 0-2 a Milano, con le reti di Odemwingie e Abdul Kader Keïta.

