Milan-Lille, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani ci saranno delle rotazioni”

Stefano Pioli, alla vigilia della sfida con il Lille, si presenta davanti ai microfoni e snocciola i temi della partita di domani.

Sull’idea di gioco del Milan: “Vogliamo essere una squadra propositiva”.

Sulla sfida di domani contro il Lille: “Domani ci aspetta una partita importante contro una squadra forte”.

Sulla crescita della sua squadra: ” Abbiamo iniziato un percorso ma siamo solo all’inizio. Siamo come quelli che hanno appena iniziato a scavare un pozzo per trovare l’acqua, noi vogliamo trovare la sorgente ma è ancora lontana e serve lavorare ancora parecchio”.

Milan-Lille, 3° Giornata di Europa League

Sulla formazione di domani: “Ci saranno delle rotazioni, perché abbiamo bisogno di energie e freschezza dal punto di vista mentale e fisico”.

Sull’impatto che possono dare Dalot e Diaz: “Sono stati presi per le loro qualità e siamo soddisfatti del fatto che si sono fatti trovare subito pronti. Hanno capito in fretta i nostri meccanismi, sono giovani ma con grande voglia e ambizione. Per quanto riguarda il loro futuro c’è chi è preposto a pensarci”.

