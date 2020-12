Milan-Lazio Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (23-12-2020)

Ultima partita dell’anno per Milan e Lazio. I rossoneri nonostante le assenze vogliono accumulare altri punti in ottica Champions League, la Lazio vuole rilanciarsi e si presenta a Milano motivatissima a fare lo scherzetto agli uomini dell’ex Pioli.

La vittoria con il Sassuolo ha dato vigore agli uomini di Stefano Pioli, ma la partita con la Lazio sarà ancora complicata date le assenze e la forza degli avversari. Ma l’ex tecnico della Lazio non vuole sentire alibi o giustificazioni. Chiunque andrà in campo dovrà dare il massimo.

La vittoria con il Napoli motiva ancora di più gli uomini di Simone Inzaghi. I biancocelesti vogliono risalire la classifica dopo un avvio con qualche difficoltà e si presentano a Milano desiderosi di battere il Milan.

Milan-Lazio, 14° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Lazio:

Sono due i nodi da sciogliere per Stefano Pioli, le condizioni di Tonali e Rebic. Se dovessero rientrare giocherebbero entrambi titolari, altrimenti Calhanoglu arretrato nel centrocampo a 2, Saelemaekers, Diaz e Hauge dietro Leao unica punta.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi infortunato. Hoedt partirà titolare. Escalante sarà confermato al posto di Lucas Leiva. Probabile panchina per Correa. Caicedo e Immobile saranno le due bocche di fuoco.

Probabili formazioni Milan-Parma:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Calhanoglu; Saelemaekers, Diaz, Hauge; Leao.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu, Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic, Caicedo, Immobile.

Come vedere Milan-Lazio in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Lazio, valida per la 14° giornata di Serie A sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. La partita sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Si può seguire il match inoltre su dispositivi mobili, come tablet e smartphone, scaricando la app di DAZN per sistemi iOS e Android, e selezionare la gara dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche collegandosi semplicemente con il sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Lazio:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Lazio:

Sono 77 i precedenti tra le due squadre in Serie A a San Siro. Si registrano 44 vittorie del Milan, 23 pareggi e 10 vittorie della Lazio. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla stagione 2018/19, decisa per 1-0 da un rigore di Kessie. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2015-16, fu 1-1 con le reti di Bacca e Parolo. L’ultimo successo dei biancocelesti risale alla scorsa stagione, 1-2 con le reti di Bastos (autorete), Immobile e Correa.

