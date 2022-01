Milan-Juventus: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 23-1-2022

Dove vedere Milan-Juventus ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 23 gennaio 2022 ore 20.45. La partita Milan-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Messo in cassaforte il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla facile vittoria di martedì sera contro la Sampdoria, la Juventus di Massimiliano Allegri, quinta in classifica con 41 punti, a meno uno dal quarto posto dell’Atalanta e reduce da una striscia di sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto gare di campionato disputate, va a fare visita, a San Siro, in occasione della ventitreesima giornata di Serie A, al Milan di Stefano Pioli che, secondo in graduatoria con 48 punti, a meno due dall’Inter capolista, giunge all’appuntamento coi bianconeri dalla clamorosa sconfitta interna di lunedì sera contro lo Spezia di Thiago Motta.

Milan-Juventus, ventitreesima giornata Serie A 23-1-2022.

Una debacle, quella contro gli spezzini, che ha fatto scivolare i rossoneri potenzialmente a meno cinque dai cugini nerazzurri i quali, in attesa di capire se il match col Bologna non disputato il giorno dell’Epifania, verrà recuperato o meno, potrebbero allungare in vetta mettendo ancora più pressione alla squadra di Stefano Pioli.

La Vecchia Signora, dal canto suo, col sogno scudetto ormai abbandonato da tempo, punta a tenersi in scia del quarto posto che, ad oggi, rappresenta l’obiettivo minimo da raggiungere per non rischiare di perdere l’accesso alla fase a gironi di Champions League dopo dieci partecipazioni consecutive.

Guarda Milan – Juventus in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Milan-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Milan-Juventus

Competizione: Serie A

Data: domenica 23 gennaio 2022

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Milan-Juventus sarà visibile, a partire dalle 20.45 di domenica 23 gennaio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra rossoneri e bianconeri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match di San Siro sarà di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Gobbi.

Altro metodo per assistere alla sfida tra meneghini e piemontesi è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Milan-Juventus sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la radiocronaca di Milan-Juventus

La radiocronaca di Milan-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Milan-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Pioli dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Maignan in porta. Davanti a lui, Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Tonali e Krunic con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Ibrahimovic.

Allegri dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Pellegrini. Centrocampo a tre con McKennie, Arthur e Locatelli. In attacco, il tridente composto da Dybala, Morata e Kulusevski.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Dybala, Morata, Kulusevski.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Precedenti e statistiche

Considerando solo le gare ufficiali, i precedenti tra Milan e Juventus sono complessivamente 236 (205 in Serie A, 27 in Coppa Italia, 3 in Supercoppa Italiana, 1 in Champions League) con un bilancio che parla di 68 vittorie dei rossoneri, 92 dei bianconeri e 76 pareggi. 304 i gol segnati dai meneghini, 336 quelli messi a referto dai piemontesi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Juventus-Milan 1-1 dello scorso 19 settembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente a San Siro, invece, è Milan-Juventus 1-3 del 6 gennaio 2021 (Serie A 2020-2021). Escludendo la vittoria esterna (0-3) del 9 maggio 2021 (Serie A 2020-2021), il Diavolo non batte la Juventus, tra le mura amiche del Meazza, dal 4-2 del 7 luglio 2020 (Serie A 2019-2020). Per quanto riguarda i pareggi, infine, l’ultimo all’ombra della Madonnina risale all’1-1 del 13 febbraio 2020 (andata semifinali Coppa Italia 2019-2020).

Migliori Bookmakers AAMS