Milan-Juventus Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 06-01-2020

Milan-Juventus, big match della sedicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201) ed in live streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Rossoneri senza lo squalificato Tonali, bianconeri con due assenze importanti.

Domani alle ore 20:45 big match a San Siro dove il Milan capolista affronta la Juventus nella sedicesima giornata di Serie A.

I rossoneri hanno trovato il successo a Benevento nell’ultimo turno, vincendo 2-0 seppur in inferiorità numerica. Il Milan arriva da imbattuto a questa partita e sa che una vittoria potrebbe essere pesantissima, avendo la possibilità di volare a +13 sui bianconeri.

Anche la Juventus sa bene che perdere questa partita potrebbe significare dover dire addio allo scudetto a Gennaio ed avrebbe davvero del clamoroso. I bianconeri devono assolutamente vincere per restare in corsa e vogliono essere primi a far capitolare il Diavolo.

Le ultime sulle formazioni di Milan e Juventus

Solo due assenze per Pioli che oltre ad Ibrahimovic dovrà fare a meno di Tonali, espulso contro il Benevento. Recuperi importanti, però, in difesa dove Kjaer tornerà a far coppia con Romagnoli al centro e Theo Hernandez riprenderà il suo posto sulla sinistra, mentre Calabria agirà a destra. Al posto di Tonali, sarà Krunic ad essere al fianco di Kessié in mediana, mentre alle spalle dell’unica punta Leao agiranno Castillejo, Calhanoglu e Rebic.

Assenze importanti per Pirlo che dopo Morata perde anche Alex Sandro, risultato positivo al COVID-19 nella giornata di ieri. Ci sarà, invece, Cuadrado che ha scontato la sua squalifica contro l’Udinese, con il colombiano che si riprenderà la corsia di destra e farà reparto con Bonucci, De Ligt e Danilo. A centrocampo dovrebbe rivedersi Rabiot al fianco di Bentancur, con Chiesa e Ramsey sugli esterni. In attacco toccherà ancora a Dybala, vista l’assenza di Morata, far coppia con Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni Milan-Juventus

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Stefano Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Come vedere Milan-Juventus in Diretta tv e Streaming Live

Milan-Juventus, big match della sedicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport Uno (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Milan-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Milan-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Milan-Juventus

I precedenti a San Siro tra le due squadre sono 102 e dicono che la sfida è da sempre molto equilibrata. Sono state infatti 33 le affermazioni rossonere, mentre quelle bianconere sono state 28, con ben 41 pareggi.

L’ultimo successo della Juventus a San Siro risale al 2018 quando i gol di Mandzukic e Cristiano Ronaldo ribaltarono i rossoneri. Milan che lo scorso anno si è tolto lo sfizio di batter in rimonta la Vecchia Signora rimontando da 0-2 a 4-2.

Le statistiche parlano a favore del Milan che oltre ad essere imbattuto, in casa le ha vinte tutte ad eccezione dei due pareggi con Verona e Parma, entrambi per 2-2 ed ottenuti in rimonta. La Juventus fuori casa sta vivendo però un momento positivo ed è ancora imbattuta. Al di là della classifica, sarà una partita come sempre equilibrata.

