Milan-Juventus, dove vedere il match valido per la 13ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 23 novembre alle ore 18:00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Milan-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Milan-Juventus, 13° giornata di Serie A

Milan-Juventus. Si riparte dopo la sosta per le nazionali con un grande big match. Le due formazioni non stanno convincendo al massimo, specialmente i rossoneri. La formazione di Fonseca è reduce da un pareggio rocambolesco rimediato a Cagliari (3-3), dopo essere stata in vantaggio. Il terzo risultato negativo dei milanesi nelle ultime cinque giornate. La classifica latita, anche se davanti non corrono. Sono 8 i punti che la distanziano dalla capolista Napoli, 7 da un quartetto di formazioni (Atalanta, Fiorentina, Lazio ed Inter).

Il tecnico cerca di trovare la soluzione giusta, visto che fino ad ora non è ancora riuscito a dare una vera fisionomia alla squadra. Il successo di Madrid è una buona iniezione di fiducia per il proseguo della Champions. Il Milan, infatti, si sta riprendendo dopo un inizio fallimentare, con due successi consecutivi che l’hanno fatto rientrare momentaneamente nel novero delle squadre qualificate al prossimo turno. Nel prossimo turno è attesa da una trasferta non troppo impegnativa contro lo Slovan Bratislava.

Milan-Juventus. Ora c’è una prova ardua, contro una squadra che parte tra le favorite per la conquista dello scudetto, dopo quattro anni di assenza. Bianconeri che hanno avuto un percorso meno accidentato dei loro rivali di sabato, più regolare, anche se non propriamente entusiasmante. I passi falsi non sono mancati, soprattutto nella competizione europea. Ora hanno appena un punto in più dei rossoneri, reduci da un pareggio maturato a Lilla e prima ancora da una sconfitta subita in casa contro lo Stoccarda.

In campionato sono reduci da un ottimo successo ottenuto nel derby stracittadino contro il Torino. Un 2-0 che li proietta a 24 punti, a soli due lunghezze di distanza dalla prima in classifica, il Napoli.

C’è stata la sosta per le nazionali, quindi bisognerà vedere come sono rientrati i giocatori in gruppo. Se hanno subito degli acciacci, dei veri e propri infortuni, oppure sono arruolabili alla causa.

Dove vedere Milan-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 23 novembre

23 novembre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Milan-Juventus match della 13° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Milan-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Milan-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Milan Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta

