Milan-Juventus 4-2, post partita Pioli: “Grande vittoria”

Per la prima volta Stefano Pioli si gode una vittoria contro la Juventus. Il tecnico rossonero sta dimostrando di essere un grande professionista e di meritare di restare sulla panchina del Milan, ma non pensa al futuro: “Non sto pensando per niente al 3 agosto, sto pensando alla gara col Napoli“.

Alla domanda, se si tratta della vittoria più bella da quando allena, il tecnico rossonero risponde così: “Siamo stati bravi a lavorare con volontà e disponibilità, dovevamo rimediare a qualche errore o pausa nel campionato, dovevamo dimostrare di avere delle qualità. Abbiamo voglia di stare in campo insieme, continuiamo così perchè le prossime gare saranno impegnative.”

Stefano Pioli, allenatore del Milan



Sulla condizione fisica di Calhanoglu: “A livello muscolare sta meglio ma doveva dosare il minutaggio, ho provato a giocare con i 2 attaccanti per forzare la profondità. Peccato per i due gol presi poi dopo abbiamo fatto una vittoria importante”

Sul traguardo che pone sul suo Milan, Pioli dice questo: “Deve giocarsi ogni gara al massimo con volontà e determinazione”.

Sulla prestazione di Kessie: ““Io credo che Franck abbia fatto un partita fantastica per continuità e atteggiamento. Franck sta facendo molto bene dal punto di vista tecnico, tattico, sta diventando un giocatore iper positivo e questo può fare la differenza”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS