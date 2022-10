Milan-Juventus 2-0, Voti, pagelle e analisi, Il Milan batte per 2-0 la Juventus

Il Milan, al termine di una grande prestazione, batte la Juventus per 2-0. Vantaggio dei rossoneri sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in cui Tomori si fa trovare pronto a ribadire in rete una girata di Giroud. Raddoppio Milan nella ripresa grazie a Brahim Diaz che salta in dribbling Bonucci e deposita la palla nella rete avversario.

Top 4 Milan:

Kalulu 7+ Grandissima partita per l’ex Lione. Sempre preciso e puntuale in ogni giocata. Baluardo dietro, dimostra qualità anche nelle progressioni in avanti palla al piede.

Gabbia 7,5 Il migliore in campo probabilmente. Nessuno so aspettava una prestazione del genere. Attento e concentrato in ogni intervento. Come Kalulu annulla tutti gli attaccanti della Juventus.

Tomori 7 Oltre al gol che sblocca la partita, finalmente gioca una gara secondo i suoi standard. La sua fisicità è un’arma preziosa per il Milan.

Diaz 7 Il primo tempo appare troppo preciso e poco ispirato. Migliora sensibilmente nella ripresa. Il gol del 2-0 è una perla da vedere e rivedere.

Flop Milan:

Pobega 5,5 Si sbatte per tutta la squadra, però appare spesso troppo preciso e irruento. Ha certamente la qualità e la quantità per giocare nel Milan, ma deve ancora crescere e migliorare.

Top 3 Juventus:

Rabiot 6,5 Il più positivo dei centrocampisti della Juventus. Sbaglia poco ed è molto preciso nelle coperture difensiva.

Kean 6,5 Sicuramente il migliore in campo della Juventus. Cerca di rendersi pericoloso dalle parti di Tatarusanu, creando scompiglio, ma non riesce a segnare.

Szczesny 6+ Salva la Juventus in svariate occasioni. Sui due gol non ha oggettivamente nessuna colpa. Ultimo baluardo bianconero.

Flop 3 Juventus:

Bonucci 4,5 Non offre mai sicurezza alla difesa bianconera. Appare sempre in difficolta negli 1 vs 1 e si fa saltare troppo facilmente da Diaz in occasione del 2-0.

Locatelli 5 Non riesce ma ad accendere la scintilla. Viene completamente annullati dalla coppia Tonali-Bennacer.

Vlahovic 5 Cerca di metterci il fisico e la tecnica, ma viene controllato abbastanza facilmente dalla coppia Gabbia-Tomori.

Il Milan ha rialzato la testa e la vittoria è stata convincente. Tre èunti assolutamente meritati. Buona partenza della Juventus, ma tranne i primi 20 minuti c’è pochissimo da salvare. Per Allegri si prospetta un compito arduo.