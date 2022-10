Milan – Juventus 2-0, voti e pagelle: ancora troppa imprecisione, e là davanti pesa l’assenza di Di Maria

La situazione della Juventus, fra alti e bassi, non cambia molto.

I bianconeri di Max Allegri cadono rovinosamente, perdendo 2-0 il big match di San Siro contro il Milan di Stefano Pioli.

Ancora una volta troppe disattenzioni e troppa imprecisione per la Vecchia Signora, oltre ai consueti problemi di costruzione di gioco, evidenziati dall’assenza, decisamente pesante, dell’unico vero costruttore di gioco della squadra, Angel Di Maria.

E dire che l’inizio non sembrava male, con la Juve che attaccava in massa, con una linea offensiva di ben 5 uomini, con Vlahovic che di esterno destro smarca Cuadrado il cui tiro-cross rasoterra mette i brividi alla difesa milanista.

Ma rimane l’unico spunto offensivo di tutto il match per una Juve più brutta che mai.

Il Milan prende presto il sopravvento, grazie soprattutto alla ancora una volta disunita retroguardia della banda di Allegri, con Bonucci che torna titolare ma palesa i segni del tempo, e con un Bremer che, evidentemente, non ha ancora terminato il suo rodaggio.

I rossoneri iniziano a controllare il match, colpendo due legni , entrambi pali, entrambi con Leao, il primo su deviazione su azione da calcio d’angolo, il secondo su splendido destro a giro dalla lunga distanza.

La sblocca Tomori in pieno recupero di primo tempo, capitalizzando a rete un sinistro di Giroud su calcio d’angolo.

Nella ripresa il copione non cambia, i rossoneri continuano a controllare, e piazzano prestissimo, già al 9′ della ripresa, il definitivo ko.

Ancora una volta la difesa non sale, Vlahovic commette forse il suo più grave errore da quando veste la maglia bianconera, fallendo totalmente il disimpegno e servendo un pallone perfetto a Brahim Diaz.

Con il funambolo spagnolo che si immola incontrastato verso la porta avversaria, superando di slancio un Bonucci inebetito, un Milik totalmente inesistente in attacco che prova invano a riciclarsi difensore, e un Bremer che non riesce a fermarlo.

Sul destro dello spagnolo, Szczesny tocca ma non può far altro.

Il portiere polacco è una delle pochissime note liete della squadra, nonostante le due reti incassate.

Si unisce un Kean che, entrato nel finale al posto dell’impalpabile Vlahovic, da un pò di dinamismo in attacco, sfiorando il gol con un bel destro a botta sicura in area di rigore, stoppato in corner da Kalulu.

Ancora una sconfitta, la quarta stagionale, equamente suddivise fra campionato e Champions, la terza in trasferta, la seconda consecutiva lontano da casa in campionato ed entrambe in Lombardia, dopo il clamoroso KO di Monza.

E ancora una volta non avviene la resurrezione di un gruppo che continua a non trovare la retta via.

Voti e pagelle.

Szczesny, voto 6 di incoraggiamento.

Come anticipato, a dispetto delle 2 reti subite, è una delle poche note liete della squadra.

Sul 2-0 va vicino al miracolo, riuscendo a deviare il destro di Diaz anche se non abbastanza.

Dopo di che disorienta Theo Hernandez in una possibile azione da gol e in pieno finale salva nettamente il 3-0 con un grandissimo intervento su Origi lanciato a rete.

Bonucci, voto 4.

Protagonista in negativo praticamente per tutto il match, ci mette lo zampino in entrambi i gol, non coprendo bene nel corner del primo e facendosi superare di slancio senza alcuna opposizione dalla corsa di Brahim Diaz nel secondo.

Bremer, voto 4.5

Mezzo punto in più perché almeno lui ci prova a lottare, pur fallendo a sua volta, specie sul gol di Brahim Diaz, in cui non riesce a scalare per tempo.

Vlahovic, voto 3.

L’inizio sembrava promettente, con lui stesso che da il via alla prima azione offensiva della partita, guidando l’avanzata a 5 dell’attacco bianconero che per poco non manda in gol Cuadrado.

Per il resto incappa in un’altra delle sue partite di totale abulia, e perfeziona la sua prestazione negativa con l’errore in disimpegno dal quale parte il contropiede vincente di Brahim Diaz.

Milik, voto 4.

Un colpo di testa telefonato a Tatarusanu, è la fotografia della sua intera partita.

Se si esclude il goffo tentativo di arretrare in difesa, cercando di stoppare la corsa furibonda di Diaz, ovviamente invano.