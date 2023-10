Milan-Juventus 0-1, dichiarazioni post partita, Allegri “Grande prestazione a livello difensivo, bisogna migliorare su alcune scelte, l’obiettivo resta il ritorno in Champions.”

La Juventus espugna San Siro e vince per 1-0 contro il Milan grazie ad un gol di Locatelli. Con questo successo i bianconeri si portano al terzo posto in classifica a solamente due lunghezze dall’Inter capolista.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in nel post partita ai microfoni di Dazn la gara dei suoi “È stata una partita giocata molto bene a livello difensivo da parte nostra nel primo tempo. Il calcio poi è fatto di episodi. Kean ha fatto una bellissima giocata e ci ha dato la possibilità di giocare in superiorità numerica. Nel secondo tempo non siamo partiti benissimo sbagliando molte scelte, poi dopo la gestione della palla nei momenti finali soprattutto andava fatta molo meglio, anche perchè con più pazienza saremmo riusciti comunque a concludere le nostre azioni, senza dar la possibilità a loro di fare contropiede. Detto questo i ragazzi sono stati molto bravi e col Milan era da molto tempo che non vincevamo e quindi sono molto contento.”



Il tecnico ha poi continuato sull’arrabbiatura finale: “È una questione solo di passaggi che devono essere fatti in un determinato modo. Quando giochi contro una squadra in 10 uomini il campo deve diventare un aeroporto e loro la palla non la devono più vedere, poi quando si va a chiudere devi chiudere l’azione senza prendere il contropiede. In una situazione di vantaggio a favore nostro, i passaggi nello stretto, i contrasti e i dribbling soprattutto nella parte finale non c’è più bisogno di farli. Questa è una cosa che va sicuramente migliorata.”



Sulla doppia marcatura su Leao “Leao questa sera è stato molto straripante, però sia Gatti che lo stesso Weah sono stati sempre pronti nel raddoppio della marcatura. La squadra anche nel primo tempo ha concesso poco e niente, poi dopo l’espulsione i ragazzi sono stati bravi a cercare la vittoria.”

Sullo scudetto: “Non è una singola partita a cambiare gli obiettivi di una squadra, Inter, Milan e Napoli restano le favorite per lo scudetto, il nostro resta quello di tornare a giocare in Champions League.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sulla classifica: “Dietro di noi le squadre si stanno ammucchiando, Atalanta, la stessa Roma che viene da 4 vittorie. Noi dobbiamo fare un passo alla volta cercando di migliorare al meglio il girone d’andata e poi vedremo il girone di ritorno.”