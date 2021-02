Milan-Inter, conferenza stampa pre-partita Conte: “Derby di vetta ancora più bello del solido, ma non è decisivo”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista del derby contro il Milan.

Sulla partita: “Il derby è sempre il derby, ma se questo è valido per la vetta il tutto è ancora più bello. Milano merita partite del genere. Chiaramente non credo che questa sia una fuga possibile, né per noi né per loro. Stiamo parlando di un campionato atipico, prima che giocassimo con Fiorentina e Lazio tutti si sono chiesti al derby con quanti punti di distacco saremmo arrivati dal Milan. Per ora addirittura gli stiamo sopra”.

Settimana di solo allenamento: “Dopo tanto tempo questa abbiamo riavuto una settimana piena di recupero in vista della partita di campionato. Se questo sarà stato o meno un vantaggio lo dirà solamente il campo. Quello che prometto ai tifosi, che immagino vorrebbero godersi una partita del genere dagli spalti, è il massimo impegno da parte di tutti”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Ibra come avversario: “Se ogni qual volta che gioca contro di noi Ibrahimovic segna vuol dire che c’è un problema di base che solamente col duro lavoro può essere migliorato. Lui è fortissimo, ma noi cercheremo di non farlo replicare in termini realizzativi”.

Sui singoli: “Non so dirvi se giocherà Eriksen o Vidal, ho tre dubbi di formazione. Fatto sta che Christian si sta mettendo a disposizione della squadra, riuscendo a trovare quella quadra che gli ho chiesto sin da inizio stagione, sono orgoglioso. Skriniar sta facendo benissimo, in tanti avrebbero dovuto sulla carta lasciare l’Inter, ma chi è rimasto lo ha fatto solamente perché all’altezza di questa situazione. Sempre stato chiaro su chi doveva lasciare e chi no”.

