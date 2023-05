Milan-Inter, andata semifinale Champions League, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico in vista dell’Euro Derby che i suoi dovranno affrontare contro il Milan.

Sulla partita: “Siamo in un buon periodo e siamo felici del percorso fatto fin qui. L’Inter è in semifinale di Champions League, in corsa per i primi quattro posti in campionato e in finale di Coppa Italia. Inutile, però, negare che da questa partita così prestigiosa passa tanto per noi, per i tifosi e per la società”.

Attaccanti: “Mi ritrovo con Lautaro Martinez, Lukaku, Correa e Dzeko in piena forma. Sono molto felice del loro operato. Stanno attraversando una buona fase e il loro blocco da gol è ormai alle spalle”. Carica: “La squadra è pronta. Testa e cuore, come ha detto Dimarco, faranno la differenza. L’importante è restare lucidi e ricordarsi che questa partita si gioca sui 180 minuti e non sulla botta secca”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Ricambi: “A centrocampo e in attacco posso contare su una vasta scelta. Sulle fasce laterali, invece, le scelte sono obbligate. Gosens sarà out e Danilo D’Ambrosio è tornato disponibile da poche ore”.

Assenza di Leao e favore del pronostico: “Noi non dobbiamo nasconderci, siamo l’Inter e dobbiamo andare in campo con tutte le nostre forze. La possibile assenza di Leao non rappresenterebbe un vantaggio, considerando l’ampia gamma di buoni giocatori a disposizione di Pioli”.