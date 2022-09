Milan-Inter 3-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi 

Termina 3-2 per il Milan il derby contro l’Inter valido per la quinta giornata di campionato. Per i rossoneri a segno Leao con una doppietta e Giroud. Ai nerazzurri non bastano le reti di Brozovic e Dzeko.

Sulla partita: “Inizialmente la partita è stata equilibrata, ma il gol dell’1-1 ci è pesato mentalmente sia per il finale di gara, che per l’inizio della ripresa. Dal 3-1 i ragazzi hanno però reagito bene e probabilmente avrebbero meritato anche qualcosa in più. Complimenti a Maignan che si è sempre fatto trovare pronto”.

Errori: “Questa difesa è la stessa dello scorso anno che in 8 gare non ha subito gol. Mi assumo le responsabilità di quanto accaduto fin qui, perché non è accettabile avere questi numeri”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Tifosi: “Un pubblico così non meritava di vedere questa sconfitta. Mi dispiace tanto anche per la società, c’è delusione ma faremo di tutto per risalire”.

Aspetti da migliorare: “Esterni più bassi in contenimento e meno errori in uscita. Questi due aspetti non rispettati, oggi, ci sono costati l’intera gara”.