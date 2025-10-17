Milan, infortunio per Rabiot: stop di un mese. Loftus-Cheek pronto a sostituirlo

Costacurta elogia Modric e Rabiot - Stadiosport.it

Brutte notizie per il Milan e per Adrien Rabiot, che dovrà restare ai box più a lungo del previsto. Il centrocampista francese, rientrato dagli impegni con la nazionale, ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro, e gli esami effettuati oggi hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo.

Il giocatore verrà rivalutato tra dieci giorni, ma secondo quanto riportano Sky Sport Italia, Calciomercato.com e L’Équipe, i tempi di recupero completi potrebbero aggirarsi intorno al mese di stop.

Un’assenza pesante per il centrocampo rossonero

Rabiot, arrivato in estate dall’Olympique Marsiglia nell’ultimo giorno di mercato, aveva subito conquistato un ruolo centrale nel gioco di Massimiliano Allegri, garantendo equilibrio, dinamismo e inserimenti offensivi. La sua assenza obbligherà ora il tecnico a rivedere le gerarchie in mediana, almeno per le prossime settimane.

Loftus-Cheek favorito per sostituirlo

Secondo le prime indiscrezioni, sarà Ruben Loftus-Cheek a prendere il posto di Rabiot già nel match di campionato contro la Fiorentina. L’inglese, che conosce bene i meccanismi del centrocampo milanista, è considerato la soluzione più affidabile per mantenere la struttura tattica voluta da Allegri, grazie alla sua fisicità e capacità di inserimento.

Ricci ancora indietro nelle gerarchie

In molti speravano che l’infortunio di Rabiot potesse rappresentare una chance per Samuele Ricci, arrivato dal Torino durante l’estate, ma il giovane centrocampista italiano non sembra ancora pienamente integrato nei meccanismi di gioco. Per ora, resta più indietro nelle rotazioni, anche se potrebbe trovare spazio a gara in corso nelle prossime settimane.

Jashari non ancora al top

Tra le alternative ci sarebbe anche Ardon Jashari, ma il centrocampista svizzero è ancora alle prese con il recupero da una frattura al perone, e non è dunque disponibile per essere impiegato nell’immediato.

In attesa del rientro di Rabiot, previsto non prima della metà di dicembre, Allegri dovrà dunque fare affidamento sulla solidità e l’esperienza di Loftus-Cheek, chiamato a guidare il centrocampo rossonero in un periodo cruciale della stagione.

