Milan, infortunio Kessie: out circa 1 mese

Infortunio in casa Milan. Franck Kessie si ferma e starà ai box per circa un mese. Si parla di un infortunio al flessore della coscia sinistra. Salterà, sicuramente, le prime partite di inizio stagione, mentre si allenava a Milanello dopo che era tornato dalle Olimpiadi di Tokyo.

Tegola anche per il Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno di un giocatore molto importante come Franck Kessie. L’ivoriano ha dovuto dare forfait in seguito ad un infortunio in allenamento. Niente di grave ma questo lo bloccherà per circa in mese, saltando l’esordio contro la Sampdoria. Uno stiramento al flessore della coscia sinistra gli avrebbe causato questo stop.

Kessie non si è fermato praticamente mai. Dopo essere andato alle Olimpiadi con la sua Costa D’Avorio, era ritornato a Milanello. A questo si aggiunge anche il fatto che lui ha praticamente giocato sempre in campionato, senza mai fermarsi e farsi male. Adesso è arrivato l’infortunio ed il Milan dovrà correre ai ripari.

Milan, emergenza in centrocampo

Con l’infortunio di Kessie, a Stefano Pioli restano solo Tonali e Bennacer, che partirà anche per la Coppa D’Africa. Il Milan, dunque, dovrà tutelarsi e potrebbe anche mettere mano al mercato per cercare qualche altro centrocampista. Il favorito sembra essere la scommessa Yacine Adli del Bordeaux che è seguito dalla società rossonera ma per cui manca l’accordo.

Per il classe 2001 il Milan vorrebbe accelerare ma, per adesso, il club pensa a recuperare uno dei suoi giocatori più importanti. Adli sembra favorito su Florian Grillitsch dell’Hoffenheim.

Migliori Bookmakers AAMS