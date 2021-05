Milan, infortunio Ibrahimovic: campionato finito, ritorna per Euro2021 con la Svezia

Nonostante le speranze ormai residue in casa Milan, il centravanti svedese sembra aver chiuso il suo campionato con tre giornate di anticipo senza poter aiutare i compagni nella corsa Champions

Quella di Zlatan Ibrahimovic è stata una stagione favolosa ma anche piena di infortuni, l’ennesimo nella grandissima vittoria rossonera allo Stadium contro la Juventus. Pioli spera ancora in un recupero lampo per l’ultima partita contro l’Atalanta ma realisticamente, vista anche l’ottima situazione in classifica dei rossoneri e la voglia di Europeo di Ibra, è probabile che non venga rischiato.

Nella partita contro i bianconeri, Ibra ha sofferto di una forte distorsione del ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Le partite ravvicinate con Torino e Cagliari non hanno lasciato speranze fin dal primo momento ma adesso lo svedese ha più di 7 giorni per recuperare per la difficile trasferta di Bergamo.

Allo stesso tempo potrebbe essere un rischio inutile visto che il Milan potrebbe qualificarsi alla coppa più importante già nella prossima giornata con l’aiuto della capolista Inter che sfiderà i campioni uscenti della Juventus mentre i rossoneri avranno la più che abbordabile partita con il Cagliari quasi salvo.

Inoltre il Milan va forte anche senza il suo centravanti e la prova è arrivata ieri con il match dominato con il Torino di Nicola battuto 7-0. Zlatan punterà a tornare al 100% per l’Europeo di giugno dove vuole dimostrare di essere ancora uno dei migliori a livello continentale.

