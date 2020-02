Milan-Hellas Verona, dichiarazioni post-partita Pioli: “Le assenze e la fatica fatta in coppa martedì si sono fatte sentire. Peccato.”

Termina 1-1 il match tra Milan ed Hellas Verona valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Per i rossoneri decisiva la rete di Chalanoglu per rimontare il vantaggio ospite siglato da Faraoni.

Uno Stefano Pioli un po’ amareggiato ha così analizzato il match nel post-partita: “Abbiamo sofferto il giusto, concedendo non molte occasioni agli avversari, in più c’è un anche un po’ di rammarico perché la superiorità numerica, visto che potevamo sfruttarla meglio. Le assenze e la fatica fatta in coppa martedì si sono fatte sentire. Peccato.”

Sull’atteggiamento dei suoi: “Ci aspettano quattro gare importanti, che dovremo giocare con lo stesso spirito e generosità di queste ultime. Dobbiamo però essere un po’ più concreti”.

Stefano Pioli, 54 anni, allenatore del Milan

L’esordio in Serie A di un altro Maldini: “Daniel è un ragazzo di qualità e talento, avrà un gran futuro”.

Sui singoli: “Zlatan penso ci sarà contro l’Inter, per oggi ho preferito non convocarlo perché non si è potuto allenare al meglio a causa di un leggero affaticamento al polpaccio e l’influenza. Per noi è un valore aggiunto, ma anche senza di lui abbiamo già dimostrato di poter vincere le partite. Rebic deve solamente trovare più continuità dentro la gara. Lui è un ragazzo che ha strappi e giocate, ha un po’ sofferto la marcatura ad uomo degli avversari”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA