Milan-Genoa 2-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Siamo soddisfatti per essere tornati alla vittoria”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni dopo il successo del “suo” Milan, contro il Genoa di Alexander Blessin.

Il tecnico rossonero è soddisfatto della vittoria del Milan, ottenuta con merito, dal punto di vista della prestazione.

Sugli zero gol subiti, nelle ultime sei partite, il merito va diviso tra Maignan, autore di grandi parate, nel corso di queste settimane, ma c’è anche il merito della squadra, capace di lavorare molto bene, nelle situazioni senza palla.

Secondo le dichiarazioni, Calabria non ha potuto giocare a causa di una sindrome influenzale. Inoltre avvertiva anche un senso di vomito. Ha provato a giocare ma non ce l’ha fatta. Ovviamente l’allenatore del Milan si augura di recuperarlo per la sfida di Coppa Italia, contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Stefano Pioli

I calciatori devono essere in grado di gestire la pressione. Essa si sente e cresce giorno dopo giorno, bisogna credere nei propri mezzi a disposizione. Essere consapevoli della forza che si ha sarà un fattore determinante. Ci vuole un salto di qualità per riuscire a diventare vincenti.

Sulle prossime partite, l’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara: “Saranno tutte partite difficile. Per nessuno saranno gare facili. Giocare a Roma contro la Lazio non sarà facile, ma faremo del nostro meglio”.

Pioli afferma che Tonali deve continuare il suo percorso di crescita, in particolare deve migliorare nello smarcamento, visto che nella partita contro il Genoa è stato ottimamente schermato dagli avversari.

Per quel che riguarda il derby di Coppa Italia, che si disputerà Martedì sera, Pioli continua dicendo che non avrà influenza in campionato. E’ la sfida tra due squadre che in questo momento stanno facendo bene. I rossoneri faranno il massimo per cercare di passare il turno.