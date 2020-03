Milan-Genoa 1-2, voti, pagelle e analisi. Pandev e Cassata battono il Milan. Ibrahimovic non basta

E’ finita quasi a sorpresa 1-2 per il Genoa. Quasi perché una squadra con una situazione ambientale e di società instabile non sorprende tanto la sconfitta del Milan. Nonostante tutto la squadra rossonera non ha giocato male. Serve a poco. 3 punti d’oro per il Genoa, ma se il campionato verrà sospeso che senso avranno le gare di oggi?

Top 3 Milan

Ibrahimovic 6,5 Sempre lui, decisivo per i rossoneri. Pericoloso soprattutto sulle palle alte, sbaglia clamorosamente davanti a Perin, ma almeno personalmente si riscatta in mischia con il suo gol.

Bonaventura 6,5 Da quando entra in campo il Milan diventa molto più pericoloso. Gioca varie palle per i compagni e fa vedere di essere con la gamba giusta. Il Milan ha bisogno di lui. Perderlo a zero sarebbe una grave perdita.

Bennacer 6,5 Calciatore come al solito polivalente, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Nei momenti di difficoltà prova lui la giocata personale con un tiro dalla distanza e vari palloni messi in mezzo. Uno dei migliori acquisti.

Flop 3 Milan

Conti 4,5 Oggi fascia destra disastrosa. Sbaglia completamente tutto sul secondo gol del Genoa. Inoltre sembra essere sempre nervoso e lo si vede commettere molti falli ingenui. Deve crescere a livello di tenuta mentale.

Theo Hernandez 5,5 Cerca sempre si essere propositivo in avanti, ma dietro sbaglia tanto. Gravissimo l’errore in occasione del primo gol del Genoa. Se migliora pure in fase difensiva sarà un calciatore completo.

Rebic 5 Oggi non è stata certamente la sua miglior partita. Sbaglia tantissimi palloni e giocate. Inoltre oggi non è stato molto preciso in area di rigore. Non può certo segnare sempre, ma oggi doveva e poteva fare di più.

Milan Genoa 1-2

Top 3 Genoa

Cassata 7 Secondo me, miglior calciatore in campo. Oggi calciatore totale e dominante, sia dal punto di vista della qualità, che della quantità. Stantuffo recupera palloni, ma anche calciatore dotato di tecnica e qualità. L’inserimento per il gol dello 0-2 lo dimostra.

Sanabria 7 Attaccante atipico, ma molto importante nell’undici di Davide Nicola. Serve il prezioso assist del vantaggio Genoano e fa un grandissimo lavoro per la squadra. Dopo mesi di torpore sembra essersi svegliato.

Biraschi 6,5 Sulla fascia fa sempre la differenza, sia in fase offensiva, ma anche in fase difensiva. Prende parecchi falli che fanno respirare il Genoa. La sua esperienza e intelligenza tattica sono preziose.

Flop Genoa:

Nessuno

Il Genoa risolleva un pò la classifica, per il Milan una sconfitta che si poteva evitare. Oggi comunque dimostrazione di assoluta incapacità nella gestione confusionaria di un calcio che piaccia o meno deve fare i conti con la realtà. La salute prima di tutto. In tema Milan diciamo questo, Gazidis sicuramente sbaglia e la sua visione di calcio non è vincete. Boban ha detto la verità, però i panni sporchi si lavano in famiglia e non si può destabilizzare così. Provocazione finale, si sa che il Milan è sotto FPF per colpa della gestione Fassone-Mirabelli, ma Gazidis parlò abbastanza chiaramente nell’intervista dello scorso Giugno. Se Boban e Maldini hanno sempre criticato questa visione, perché hanno deciso di sposare un progetto in cui non credevano neanche loro?

